Основателя Telegram Дурова задержали во Франции: хроногия событий

Россиянина Павла Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram прилетел во Францию из Азербайджана на частном самолете с охранником и женщиной.

Французское издание TF1 написало, что причиной задержания стали обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми. Что известно о задержании Дурова – читайте в тексте 24 Канала.

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