Основателя Telegram Дурова задержали во Франции: хроногия событий
Россиянина Павла Дурова задержали во Франции вечером 24 августа. Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram прилетел во Францию из Азербайджана на частном самолете с охранником и женщиной.
Французское издание TF1 написало, что причиной задержания стали обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми. Что известно о задержании Дурова – читайте в тексте 24 Канала.
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Команда, которая поддерживает работу Telegram, как утверждается, преимущественно размещается в Объединенных Арабских Эмиратах, где Дуров проживает и проводит большую часть своего времени. Предполагают, что без Павла Дурова руководить мессенджером, скорее всего, будет его брат, Николай Дуров. То есть ожидать прекращения работы сервиса из-за ареста не стоит. Илон Маск отреагировал разместил ироничный комментарий на своей странице. В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы лайкнули мем, Посольство России потребовало у властей Франции предоставить консульский доступ к Дурову и заявило, что французская сторона пока "уклоняется" от взаимодействия. На российских маркетплейсах уже начали продавать футболки с тегом "FREEDUROV" и "FREEPAPA". Рупор Путина Песков заявил, что он когда-то давно спросил Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. Он ответил, что это его принципиальная позиция. Тогда Песков заявил, что будут серьезные проблемы в любой стране. Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он российский – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо наконец понять, что Родину, как и времена, не выбирают, Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева. Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада", По его словам, Telegram: Андрей Коваленко добавил, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны. По данным руководителя Центра противодействия дезинформации, Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности, Он добавил, что, благодаря кейсу Дурова, может обвалиться вся агентурная сеть России в Европе. Украинские телеграм-каналы monitor, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, SPRAVDI, советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко, Укрзализныця и другие начали приглашать читателей в другие мессенджеры. Канала TF1 написал, что Дуров будет под стражей до суда 24 или 25 августа. Ему могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму. Также власти ЕС имеет основную претензию к телеграму – зашифрованные сообщения. Дурову грозит до 20 лет заключения.
Как отреагировал Маск
– Маск, комментируя пост о задержании Дурова.
Посольство России потребовало у властей Франции предоставить консульский доступ к Дурову.
Что заявили в Кремле
– заявил Песков.
СНБО: Дуров мог искать встречи с Путиным
– заявил Коваленко.
– пояснил Коваленко.
После ареста Дурова украинские телеграм-каналы массово начали приглашать в другие соцсети
Команда, которая поддерживает работу Telegram, как утверждается, преимущественно размещается в Объединенных Арабских Эмиратах, где Дуров проживает и проводит большую часть своего времени.
Предполагают, что без Павла Дурова руководить мессенджером, скорее всего, будет его брат, Николай Дуров. То есть ожидать прекращения работы сервиса из-за ареста не стоит.
Илон Маск отреагировал разместил ироничный комментарий на своей странице.
В Европе 2030 год, вас казнят за то, что вы лайкнули мем,
Посольство России потребовало у властей Франции предоставить консульский доступ к Дурову и заявило, что французская сторона пока "уклоняется" от взаимодействия.
На российских маркетплейсах уже начали продавать футболки с тегом "FREEDUROV" и "FREEPAPA".
Рупор Путина Песков заявил, что он когда-то давно спросил Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям.
Он ответил, что это его принципиальная позиция. Тогда Песков заявил, что будут серьезные проблемы в любой стране.
Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он российский – и поэтому непредсказуем и опасен. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо наконец понять, что Родину, как и времена, не выбирают,
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что история с Дуровым для Москвы – это провал, в котором виновато все окружение Путина, от Вайно до Патрушева.
Не исключено, что Дуров искал встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Ему отказали. Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада",
По его словам, Telegram:
Андрей Коваленко добавил, что арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны.
По данным руководителя Центра противодействия дезинформации, Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей.
В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Тяжелые времена ждут главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности,
Он добавил, что, благодаря кейсу Дурова, может обвалиться вся агентурная сеть России в Европе.
Украинские телеграм-каналы monitor, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, SPRAVDI, советник мэра Мариуполя Петр Андрищенко, Укрзализныця и другие начали приглашать читателей в другие мессенджеры.
Канала TF1 написал, что Дуров будет под стражей до суда 24 или 25 августа. Ему могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму.
Также власти ЕС имеет основную претензию к телеграму – зашифрованные сообщения. Дурову грозит до 20 лет заключения.