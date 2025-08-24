Місто Дубно Рівненської області у скорботі за своїм захисником. Виконуючи бойове завдання на фронті, загинув місцевий житель Павло Діденко.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Тараканівської громади.

Що відомо про Павла Діденка?

Павло Діденко (позивний "Звіробій") воював на фронті з початку російської агресії. Він захищав Україну 11 років, пройшов Іловайський котел та загинув як герой вже під час повномасштабної війни, тримаючи оборону на Донеччині. Військовий був розвідником. У АТО Павло Діденко боровся з ворогом в Дебальцевому, Пісках, далі – під Маріуполем, а також брав участь у боях за Павлопільськ та Сорокине Донецької області.

За свою відданість та захист держави Павла Діденка нагородили орденом "За мужність", орденом "Слава і честь" третього ступеня та медалями "За військову службу Україні" й "За участь в бою".

Павло Діденко загинув 9 липня й тривалий час вважався зниклим безвісти. У четвер, 21 серпня, захисник повернувся додому, але, на жаль, "на щиті". Селом проїхався траурний кортеж із тілом воїна.

Захисник мав дружину та трьох дітей. Попрощатися з полеглим Павлом Діденком у його рідних Турковичах прийшли сім'я, друзі, побратими та небайдужі жителі. Чин похорону відбувся 22 серпня, громада з почестями провела Героя в останню путь. Павла Діденка поховали на Алеї Слави в Дубно.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника Павла Діденка. Вічна пам'ять і слава Герою!

