"Слуга народу" придбав будинок в центрі Києва в рази дешевше ринкової ціни, – ЗМІ

Заступник керівника фракції "Слуга народу" 39-річний Павло Халімон придбав дороге житло на Печерську, що у центрі Києва. Сталося це влітку 2022 року, однак не на пряму, а через посередника.

Ба більше, угода пройшла за заниженою ціною. Про це мовиться у розслідуванні українських журналістів.

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Де розташований маєток

Халімон придбав маєток на Печерських пагорбах, біля ботанічного саду імені Гришка, буквально на відстані 5 хвилин від самого центру столиці.



Маєток Халімона / Фото "Української правди"

Цікаво, що офіційно "слуга народу" не є власником маєтку. Дім ще у червні 2022 року було подаровано Анастасії Котеленець. Щоб дізнатися, хто там живе, розслідувачі поїхали за адресою маєтку та в перший же день побачили там заступника керівника голови парламентської фракції "Слуга народу" Павла Халімона. Журналісти іншого разу також бачили там молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною.

Водночас "слуга народу" не виглядає як гість, а чоловіки, яких він зустрічав, схожі на будівельників,

– мовиться у матеріалі.

Будинок придбали за заниженою ціною

З'ясувалося, що ціна купівлі виявилась досить незначною: наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари Анастасія, відповідно до договору, сплатила 29,8 тисячі гривень, за іншу аналогічної площі – 30 тисяч гривень.

Від імені кількох продавців землі діяв Андрій Зорій. Це – співзасновник компанії "Агро-Хаус", директором якої був Павло Халімон. Анастасію Котеленець в угодах представляла Наталія Ропчан, яка працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з бюджету.

Усі ці факти разом із купівлею маєтку видаються такими, наче слуга народу намагається їх приховати від народу. До того ж це може бути схемою, за якою організатори знаходять осіб для отримання безкоштовних ділянок, а ті вже за символічну ціну продають землю третій особі,

– пишуть розслідувачі.

За допомогою джерел у правоохоронних органах журналісти дістали договір купівлі-продажу цього маєтку. Відповідно до нього, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких:

вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень,

а ділянки – 3,8 мільйона гривень.



Договір купівлі – продажу житлового будинку / Фото "Української правди"

Чому ціна виявилася нижчою за ринкову

Продавцем маєтку виявився архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. У документі він засвідчив, що зазначену в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе.

"Так, будинок дійсно продано. Продажем займався мій брат через рієлтора. Кому вони продали, я не цікавився, я ним не користувався з 2013 року, і продати прийшлось дійсно за значно заниженою ціною, оскільки те, що просили за нього, ніхто не давав з багатьох причин. Там навколо забудова, а те, що можна було просити 10 років тому, ніхто не давав", – вказав Драбинко.

Хто такий Павло Халімон

Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції "Слуга народу" та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, він також є головою Чернігівської обласної організації партії "Слуга народу".

Прізвище Павла Халімона вперше пролунало в антикорупційних розслідуваннях у 2020 році. Тоді колеги з програми "Схеми" опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом про співпрацю на вигідних умовах. Того разу бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Водночас будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 50 – 60 мільйонів гривень.

Халімон потрапляв й в інші скандали. Зокрема, ще у листопаді 2019 році політик грав у смартфоні гру Jewels просто під час чергового засідання Верховної Ради.