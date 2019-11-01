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      "Слуга народу" розважався в смартфоні під час засідання Ради: фото

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      Халімон розважався в смартфоні під час засідання в Раді
      Халімон розважався в смартфоні під час засідання в Раді / bykvu.com

      Заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон під час чергового засідання Верховної Ради вирішив розважитись.

      Політик грав у смартфорні гру Jewels. Відповідне фото опублікувало видання "Букви".

      Було й таке: Це якесь знущання, – депутатка "Слуги народу" розплакалася у Раді через ігнорування її правок

      При цьому нардеп тримав гаджет таким чином, щоб оточуючим не було видно, що він зайнятий. На жаль, депутату не вдалося залишитися непоміченим.

      Хто такий Павло Халімон? Халімонов – український підприємець і політик. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 55 у списку як член партії. Заступник голови однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань аграрної та земельної політики.

      Був офіційним представником Володимира Зеленського на президентських виборах у Чернігівській області. У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7 скликання від партії “Наш край” за 49 округом (м.Прилуки) як безпартійний. У 2014 році балотувався на посаду Прилуцького міського голови як безпартійний самовисуванець.

      Депутати "Слуги народу" вже неодноразово потрапляли у курйозні ситуації.

      Пригадаємо декілька з них:

      – Український актор та комік Юрій Корявченков ("Юзік") роздавав квитки на шоу "95 кварталу" у Верховній Раді. Хоча сам він каже, що такого не робив.

      – Богдан Яременко під час засідання листувався з повією. Фото опублікували журналісти.

      – Микола Тищенко не зміг пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Він порівняв Україну з насосом.

      – Ще під час одного засідання Андрій Задорожний та його колега принесли до сесійної зали книгу "Стародавній секрет джерела молодості" та зацікавлено розглядали її.

      – Депутатка Ганна Скороход розплакалася на пленарному засіданні через ігнорування її правок, а Володимир Тимофійчук не зміг пояснити, з якою програмою йшов на вибори.

      – Олексія Устенка також впіймали на гарячому. Чоловік вирішив полежати на робочому столі у Раді.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Верховна Рада Слуга народу
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