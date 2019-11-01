"Слуга народа" развлекался в смартфоне во время заседания Рады: фото

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Павел Халимон во время очередного заседания Верховной Рады решил развлечься.

Политик играл в игру Jewels. Соответствующее фото опубликовало издание "Буквы".

Было и такое: Это какое-то издевательство, – депутатка "Слуги народа" расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

При этом нардеп держал гаджет таким образом, чтобы окружающим не было видно, что он занят. К сожалению, депутату не удалось остаться незамеченным.

Кто такой Павел Халимон? Хилимон – украинский предприниматель и политик. В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 55 в списке как член партии. Заместитель председателя одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.



Был официальным представителем Владимира Зеленского на президентских выборах в Черниговской области. В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7 созыва от партии "Наш край" по 49 округу (Прилуки) как беспартийный. В 2014 году баллотировался на пост Прилуцкого городского гловы как беспартийный самовыдвиженец.

Депутаты "Слуги народа" уже неоднократно попадали в курьезные ситуации.

Вспомним несколько из них:

– Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") раздавал билеты на шоу "95 квартала" в Верховной Раде. Хотя сам он говорит, что такого не делал.

– Богдан Яременко во время заседания переписывался с проституткой. Фото опубликовали журналисты.

– Николай Тищенко не смог объяснить, что такое формула Штайнмайера. Он сравнил Украину с насосом.

– Еще во время одного заседания Андрей Задорожный и его коллега принесли в сессионный зал книгу "Древний секрет источника молодости" и заинтересованно рассматривали ее.

– Депутат Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок, а Владимир Тимофийчук не смог объяснить, с какой программой шел на выборы.

– Алексея Устенко также поймали на горячем. Мужчина решил полежать на рабочем столе в Раде.