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      "Слуга народа" развлекался в смартфоне во время заседания Рады: фото

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      Халимон развлекался в смартфоне во время заседания в Раде
      Халимон развлекался в смартфоне во время заседания в Раде / bykvu.com

      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Павел Халимон во время очередного заседания Верховной Рады решил развлечься.

      Политик играл в игру Jewels. Соответствующее фото опубликовало издание "Буквы".

      Было и такое: Это какое-то издевательство, – депутатка "Слуги народа" расплакалась в Раде из-за игнорирования ее правок

      При этом нардеп держал гаджет таким образом, чтобы окружающим не было видно, что он занят. К сожалению, депутату не удалось остаться незамеченным.

      Кто такой Павел Халимон? Хилимон – украинский предприниматель и политик. В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 55 в списке как член партии. Заместитель председателя одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

      Был официальным представителем Владимира Зеленского на президентских выборах в Черниговской области. В 2015 году баллотировался в Черниговский областной совет 7 созыва от партии "Наш край" по 49 округу (Прилуки) как беспартийный. В 2014 году баллотировался на пост Прилуцкого городского гловы как беспартийный самовыдвиженец.

      Депутаты "Слуги народа" уже неоднократно попадали в курьезные ситуации.

      Вспомним несколько из них:

      – Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик") раздавал билеты на шоу "95 квартала" в Верховной Раде. Хотя сам он говорит, что такого не делал.

      Богдан Яременко во время заседания переписывался с проституткой. Фото опубликовали журналисты.

      Николай Тищенко не смог объяснить, что такое формула Штайнмайера. Он сравнил Украину с насосом.

      – Еще во время одного заседания Андрей Задорожный и его коллега принесли в сессионный зал книгу "Древний секрет источника молодости" и заинтересованно рассматривали ее.

      – Депутат Анна Скороход расплакалась на пленарном заседании из-за игнорирования ее правок, а Владимир Тимофийчук не смог объяснить, с какой программой шел на выборы.

      – Алексея Устенко также поймали на горячем. Мужчина решил полежать на рабочем столе в Раде.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Курьезные новости Слуга народа
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