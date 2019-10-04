"Слуги народа" изучали в Раде секрет источника молодости: фотодоказательство

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный и его коллега принесли в сессионный зал книгу "Древний секрет источника молодости" и заинтересованно рассматривали ее.

Соответствующие фото в Раде сделал корреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров.

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Книга "Древний секрет источника молодости", по описанию из интернета, основана на шести ритуалах, рожденных в горах Тибета. Приведенные в книге физические и духовные упражнения якобы укрепляют иммунитет, возрождают силы и замедляют процессы старения в организме.

В книге также написаны свидетельства людей, которые на практике применяли тибетские ритуалы, таким образом якобы избавильсь от недугов, а также улучшили свой внешний вид.



Нардепы изучают секрет источника молодости в сессионном зале парламента / "Апостроф", Александр Гончаров