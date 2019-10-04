"Слуги народу" вивчали в Раді секрет джерела молодості: фотодоказ
Народні депутати з фракції "Слуга народу" Андрій Задорожний та його колега принесли до сесійної зали книгу "Стародавній секрет джерела молодості" та зацікавлено розглядали її.
Відповідні фото в Раді зробив кореспондент видання "Апостроф" Олександр Гончаров.
Читайте також: Чоловік поправив член, – Кива пояснив свою дивну поведінку в Раді
Книга "Стародавній секрет джерела молодості", за описом з інтернету, заснована на шести ритуалах, народжених у горах Тибету. Наведені у книзі фізичні і духовні вправи нібито зміцнюють імунітет, відроджують сили та сповільнюють процеси старіння в організмі.
У книзі також написані свідчення людей, які на практиці застосовували тибетські ритуали, таким чином нібито позбулися недуг, і навіть поліпшили свій зовнішній вигляд.
Нардепи вивчають секрет джерела молодості в сесійній залі парламенту / "Апостроф", Олександр Гончаров
Нардепи вивчають секрет джерела молодості в сесійній залі парламенту / "Апостроф", Олександр Гончаров