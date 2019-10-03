Надувні ляльки і насос: нардеп Тищенко зганьбився через формулу Штайнмаєра

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко знову потрапив у неприємну курйозну ситуацію. Він не зміг пояснити, що таке формула Штайнмаєра та порівняв Україну з насосом.

Журналісти "Громадського" підловили Тищенка у кулуарах Ради. Вони запитали нардепа, що таке формула Штайнмаєра і що він думає з приводу розведення сил на Донбасі.

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У відповідь парламентар згадав попередню владу і порівняв Україну з насосом, в якому нічого не працює.

Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, яку нам збудували наші попередники, з насосом. Де, куди не візьмеш, що не береш – все щось не працює,

– заявив депутат.

Після цього народний обранець все спробував пояснити, про що йдеться у формулі Штайнмаєра, на яку Україна погодилась під час переговорів у Мінську.

"Я про формулу вже сказав. Це розведення. Найголовніше треба зрозуміти, тільки під наглядом ОБСЄ. І тільки за законами України. Все, крапка", – сказав Тищенко.

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Тоді депутат почав розповідати про надувну ляльку. Проте, що саме він хотів пояснити цим порівнянням - залишається незрозумілим.

"От ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте як з нею впоратись? Ні. От ляльку берете і щоб знати як... Чи, не знаю, машину, купуєте машину. Ви знаєте як з нею? От щоб з нею впоратись вам треба інструкцію", – підсумував він.

У які скандали потрапляв Тищенко? Ресторатор, телеведучий та новообраний нардеп Микола Тищенко раніше щонайменше двічі потрапляв у скандал у Верховній Раді.



29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".



А 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".