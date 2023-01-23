"Слуга народа" приобрел дом в центре Киева в разы дешевле рыночной цены, – СМИ

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон приобрел дорогое жилье на Печерске в центре Киева. Произошло это летом 2022 года, но не на прямую, а через посредника.

Более того, сделка прошла по заниженной цене. Об этом говорится в расследовании украинских журналистов.

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Где расположено имение

Халимон приобрел имение на Печерских холмах, возле ботанического сада имени Гришко, буквально в 5 минутах от самого центра столицы.



Имение Халимона / Фото "Украинской правды"

Интересно, что официально "слуга народа" не владеет поместьем. Дом еще в июне 2022 года был подарен Анастасии Котеленец. Чтобы узнать, кто там живет, журналисты отправились по адресу имения и в первый же день увидели там заместителя руководителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Павла Халимона. Журналисты в другой раз тоже видели там молодую женщину, похожую на Анастасию Котеленец, с маленьким ребенком.

В то же время "слуга народа" не выглядит как гость, а мужчины, которых он встречал, похожи на строителей,

– говорится в материале.

Дом приобрели по заниженной цене

Выяснилось, что цена покупки оказалась достаточно незначительной: например, за один участок площадью 2 гектара Анастасия, согласно договору, уплатила 29,8 тысячи гривен, за другой аналогичной площади – 30 тысяч гривен.

От имени нескольких продавцов земли действовал Андрей Зорий. Это соучредитель компании "Агро-Хаус", директором которой был Павел Халимон. Анастасию Котеленец в сделках представляла Наталья Ропчан, работавшая помощницей нардепа Павла Халимона и получавшая зарплату из бюджета.

Все эти факты вместе с покупкой поместья выглядят так, как будто слуга народа пытается их скрыть от народа. К тому же это может быть схемой, по которой организаторы находят лиц для получения бесплатных участков, а те уже по символической цене продают землю третьему лицу,

– пишут журналисты.

С помощью источников в правоохранительных органах журналисты получили договор купли-продажи этого имения. Согласно ему, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен, из которых:

стоимость дома составила 6,5 миллиона гривен,

а участки – 3,8 миллиона гривен.



Договор купли - продажи жилого дома / Фото "Украинской правды"

Почему цена оказалась ниже рыночной

Продавцом имения оказался архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. В документе он показал, что указанную в договоре цену продажи он считает выгодной для себя.

Да, дом действительно продан. Продажей занимался мой брат через риелтора. Кому они продали, я не интересовался, я им не пользовался с 2013 года, и продать пришлось действительно по значительно заниженной цене, поскольку то, что просили за него, никто не давал по многим причинам. Там вокруг застройка, а то, что можно было просить 10 лет назад, никто не давал", – указал Драбинко.

Кто такой Павел Халимон

Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции "Слуга народа" и заместителя руководителя парламентского комитета по аграрной и земельной политике, он также является председателем Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Фамилия Павла Халимона впервые прозвучала в антикоррупционных расследованиях в 2020 году. Тогда коллеги из программы "Схемы" опубликовали записи, на которых депутат договаривается с аграрным бизнесменом о сотрудничестве на выгодных условиях В этот раз бизнесмен обвинил депутата в требовании для создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

В то же время, дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50 – 60 миллионов гривен.

Халимон попадал и в другие скандалы. В частности, еще в ноябре 2019 года играл в смартфоне игру Jewels прямо во время очередного заседания Верховной Рады.