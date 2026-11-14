Удар со стороны своих: три истории о потере доверия, стоившей бизнесменам должностей

Кто вернулся триумфатором, а кому пришлось уйти навсегда – расскажет 24 Канал.

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Как Сема Альтмана внезапно отстранили от OpenAI?

17 ноября 2023 года Сэм Альтман внезапно лишился поста генерального директора OpenAI. Рада директоров обвинила его в недостаточной открытости. Лицо компании, создавшей ChatGPT, отстранили собственные коллеги.

Но вместо тихой смены руководства начался бунт. Подавляющее большинство сотрудников потребовало вернуть Альтмана и сменить Раду директоров. В противном случае они угрожали уйти в Microsoft, которая была готова принять его команду. Попытка отстранить Альтмана обернулась сменой самой Рады.

Уже через несколько дней стороны договорились о его возвращении, а 29 ноября OpenAI официально подтвердила: он вновь возглавляет компанию. Внешняя проверка юридической фирмы WilmerHale впоследствии установила: причиной конфликта стала утрата доверия, а решение было принято поспешно, не дав Альтману ответить на претензии.

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Сэм Альтман внезапно лишился поста генерального директора OpenAI / Фото Forbes

Рада имела право его уволить, однако, согласно выводам расследования, его поведение не требовало отстранения. Альтман вернул себе должность, но ценой публичного удара по репутации. Его узнаваемость не защитила его от увольнения – решающей стала поддержка команды.

Почему Стив Джобс лишился власти из-за руководителя, которого сам пригласил?

В 1983 году Стив Джобс убедил руководителя Pepsi Джона Скалли перейти в Apple. Опытный управленec должен был помочь развивать компанию, но через два года их партнерство превратилось в борьбу за власть. На фоне проблем с продажами Macintosh разногласия обострились.

Джобс пытался устранить Скалли, однако Рада директоров встала на сторону человека, которого он сам пригласил. Весной 1985 года соучредителя Apple лишили операционных полномочий, а в сентябре он покинул компанию. Для 30-летнего Джобса это стало личной катастрофой.

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Партнерство Стива Джобса и Джона Скалли превратилось в борьбу за власть / Фото Apple

Впоследствии в речи перед выпускниками Стэнфорда он вспоминал, что чувствовал себя публичным неудачником и даже думал сбежать из Кремниевой долины. Однако вынужденный уход открыл новую страницу: Джобс основал NeXT, развивал Pixar, а впоследствии вернулся в Apple. То, что поначалу казалось крахом карьеры, он позже называл началом одного из самых творческих периодов своей жизни.

Почему Майкл Вудфорд поплатился должностью в Olympus?

Майкл Вудфорд посвятил Olympus десять лет, но на посту генерального директора продержался около двух недель. 14 октября 2011 года Рада отстранила его от должности – после того, как он начал проверять подозрительные сделки и выплаты консультантам.

Среди них было вознаграждение примерно в 687 миллионов долларов за приобретение британской компании Gyrus. Вудфорд требовал объяснений, а вместо этого лишился работы. Olympus сослалась на разногласия в управлении, сам он связывал увольнение со своими вопросами.

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Майкла Вудфорда отстранил совет директоров / Фото ВВС

После отстранения Вудфорд обратился к журналистам и правоохранительным органам. Расследование подтвердило масштаб проблемы: компания годами скрывала инвестиционные убытки. Независимая комиссия оценила скрытые потери в более чем 1,7 миллиарда долларов.

Однако разоблачение не вернуло ему должность. Измотанный противостоянием и обеспокоенный состоянием семьи, Вудфорд отказался от борьбы за возвращение. Впоследствии Olympus согласилась выплатить ему 10 миллионов фунтов в рамках урегулирования трудового спора. Он добился раскрытия правды, но продолжить карьеру в компании, которой отдал десятилетия, уже не смог.