Удар від своїх: три історії про втрату довіри, яка коштувала бізнесменам посад

Хто повернувся тріумфатором, а кому довелося піти назавжди – розкаже 24 Канал.

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Як Сема Альтмана раптово усунули з OpenAI?

17 листопада 2023 року Сем Альтман раптово втратив посаду гендиректора OpenAI. Рада директорів звинуватила його в недостатній відвертості. Обличчя компанії, яка створила ChatGPT, усунули власні колеги.

Але замість тихої зміни керівництва почався бунт. Переважна більшість працівників зажадала повернути Альтмана й змінити раду. Інакше вони погрожували піти до Microsoft, яка була готова прийняти його команду. Спроба усунути Альтмана обернулася зміною самої ради директорів.

Уже за кілька днів сторони домовилися про його повернення, а 29 листопада OpenAI офіційно підтвердила: він знову очолює компанію. Зовнішній перегляд юридичної фірми WilmerHale згодом встановив: причиною конфлікту стала втрата довіри, а рішення ухвалили поспіхом, не давши Альтману відповісти на претензії.

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Сем Альтман раптово втратив посаду гендиректора OpenAI / Фото Forbes

Рада мала право його звільнити, проте, за висновком перегляду, його поведінка не вимагала усунення. Альтман повернув посаду, але ціною публічного удару по репутації. Його впізнаваність не захистила від звільнення – вирішальною стала підтримка команди.

Чому Стів Джобс утратив владу через керівника, якого сам запросив?

У 1983 році Стів Джобс переконав керівника Pepsi Джона Скаллі перейти до Apple. Досвідчений управлінець мав допомогти розвивати компанію, але за два роки їхнє партнерство перетворилося на боротьбу за владу. На тлі проблем із продажами Macintosh розбіжності загострилися.

Джобс намагався усунути Скаллі, однак рада директорів стала на бік людини, яку він сам запросив. Навесні 1985 року співзасновника Apple позбавили операційних повноважень, а у вересні він залишив компанію. Для 30-річного Джобса це стало особистою катастрофою.

Партнерство Стіва Джобса та Джона Скаллі перетворилося на боротьбу за владу / Фото Apple

Згодом у промові перед випускниками Стенфорда він згадував, що почувався публічним невдахою й навіть думав утекти з Кремнієвої долини. Проте вимушений вихід відкрив нову сторінку: Джобс заснував NeXT, розвивав Pixar, а згодом повернувся до Apple. Те, що спочатку здавалося крахом кар'єри, він пізніше називав початком одного з найтворчіших періодів свого життя.

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За що Майкл Вудфорд поплатився посадою в Olympus?

Майкл Вудфорд присвятив Olympus десятиліття, але на посаді генерального директора протримався близько двох тижнів. 14 жовтня 2011 року рада директорів його усунула – після того, як він почав перевіряти підозрілі угоди та виплати консультантам.

Серед них була винагорода приблизно у 687 мільйонів доларів за придбання британської компанії Gyrus. Вудфорд вимагав пояснень, а натомість утратив роботу. Olympus посилалася на розбіжності в управлінні, сам він пов'язував звільнення зі своїми запитаннями.

Майкла Вудфорда усунула рада директорів / Фото ВВС

Після усунення Вудфорд звернувся до журналістів і правоохоронців. Розслідування підтвердило масштаб проблеми: компанія роками приховувала інвестиційні збитки. Незалежна комісія оцінила приховані втрати в понад 1,7 мільярда доларів.

Однак викриття не повернуло йому посаду. Виснажений протистоянням і стурбований станом родини, Вудфорд відмовився від боротьби за повернення. Згодом Olympus погодилася виплатити йому 10 мільйонів фунтів у межах врегулювання трудового спору. Він домігся розкриття правди, але продовжити кар'єру в компанії, якій віддав десятиліття, уже не зміг.