Зарано ставити крапку: Зеленський зробив заяву про передачу Україні ракет Taurus

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus з боку Німеччини поки що залишається відкритим.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами у Мюнхені, передає 24 Канал.

Дивіться також "Поки Tomahawk не вдарять по резиденції": що змусить Путіна закінчити війну і коли це можливо

Чи може Німеччина ще передумати і передати України Taurus?

Зеленський підтвердив, що Берлін наразі не ухвалив рішення щодо постачання цих ракет. Водночас, за його словами, ставити остаточну крапку ще рано.

Рішення немає. Але і війна ще не закінчилася,

– наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну іншими способами. Зокрема, йдеться про запуск спільного військового виробництва.

"Лише вчора ми відкрили лінію спільного військового виробництва. Ми почали будувати дрони, і ці дрони вже надійшли на фронт", – зазначив він.

Водночас Зеленський визнав, що рішення щодо Taurus поки немає.

"Ми дійсно не отримали рішення про ракети "Taurus" від німецької сторони, буду чесним з вами, але я повинен шукати баланс", – пояснив він.

Україна релокувала виробництво "Фламінго" після російського ракетного удару