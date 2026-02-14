Рано ставить точку: Зеленский сделал заявление о передаче Украине ракет Taurus
- Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине ракет Taurus со стороны Германии остается открытым, поскольку решение еще не принято.
- Президент подчеркнул, что Германия поддерживает Украину другими способами, в частности через запуск совместного военного производства, включая производство дронов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет Taurus со стороны Германии пока остается открытым.
Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в Мюнхене, передает 24 Канал.
Может ли Германия еще передумать и передать Украине Taurus?
Зеленский подтвердил, что Берлин пока не принял решение о поставках этих ракет. В то же время, по его словам, ставить окончательную точку еще рано.
Решения нет. Но и война еще не закончилась,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Украину другими способами. В частности, речь идет о запуске совместного военного производства.
"Только вчера мы открыли линию совместного военного производства. Мы начали строить дроны, и эти дроны уже поступили на фронт", – отметил он.
В то же время Зеленский признал, что решения по Taurus пока нет.
"Мы действительно не получили решение о ракетах "Taurus" от немецкой стороны, буду честным с вами, но я должен искать баланс", – объяснил он.
Украина релокировала производство "Фламинго" после российского ракетного удара
Зеленский заявил, что Украина возобновила производство ракет "Фламинго" после релокации из-за уничтожения производственной линии российским ракетным ударом.
Он признал, что производство надо нарастить, поскольку этих ракет у Украины есть немного.