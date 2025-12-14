Відсутня ключова сторона: політолог відповів, чому перемовини в Берліні ні до чого не призведуть

У Берліні вже розпочалась зустріч Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та представниками США. Однак ці переговори можуть бути лише проміжним етапом.

Насправді Вашингтон не зможе завершити війну без допомоги однієї країни. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що мовиться про Китай, який є важливим гравцем.

Дивіться також Це компроміс з нашого боку, – Зеленський назвав альтернативу вступу НАТО для України

Чому перемовини в Берліні ні до чого не призведуть?

За словами політолога, після зустрічі в Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви, але не конкретні рішення. Адже немає жодного сигналу, який вказує, що росіяни готові іти на переговори.

І найважливіший момент – я досі не бачу залученості Китаю в цій історії. Я переконаний, що без його участі на цьому етапі війни її завершити неможливо. Тому цей перемовний процес є імітаційним,

– наголосив він.

Тим часом Дональд Трамп намагається щосили заявляти, що він швидко завершить війну і це ось-ось станеться. Однак Несвітайлов додав, що президенту США насправді не вдалось завершити більшість конфліктів, про які він говорив. Тому поки що перспектива миру без участі Пекіну є нереалістичною.

Зверніть увагу! На переговори в Берліні від США прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Мета переговорів – пошук "політичної домовленості" для закінчення війни в Україні.

Переговори у Берліні: деталі