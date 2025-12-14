Насправді Вашингтон не зможе завершити війну без допомоги однієї країни. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що мовиться про Китай, який є важливим гравцем.

Чому перемовини в Берліні ні до чого не призведуть?

За словами політолога, після зустрічі в Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви, але не конкретні рішення. Адже немає жодного сигналу, який вказує, що росіяни готові іти на переговори.

І найважливіший момент – я досі не бачу залученості Китаю в цій історії. Я переконаний, що без його участі на цьому етапі війни її завершити неможливо. Тому цей перемовний процес є імітаційним,

– наголосив він.

Тим часом Дональд Трамп намагається щосили заявляти, що він швидко завершить війну і це ось-ось станеться. Однак Несвітайлов додав, що президенту США насправді не вдалось завершити більшість конфліктів, про які він говорив. Тому поки що перспектива миру без участі Пекіну є нереалістичною.

Зверніть увагу! На переговори в Берліні від США прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Мета переговорів – пошук "політичної домовленості" для закінчення війни в Україні.

Переговори у Берліні: деталі