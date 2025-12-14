Насправді Вашингтон не зможе завершити війну без допомоги однієї країни. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що мовиться про Китай, який є важливим гравцем.
Дивіться також Це компроміс з нашого боку, – Зеленський назвав альтернативу вступу НАТО для України
Чому перемовини в Берліні ні до чого не призведуть?
За словами політолога, після зустрічі в Берліні можуть бути гучні та навіть екстравагантні заяви, але не конкретні рішення. Адже немає жодного сигналу, який вказує, що росіяни готові іти на переговори.
І найважливіший момент – я досі не бачу залученості Китаю в цій історії. Я переконаний, що без його участі на цьому етапі війни її завершити неможливо. Тому цей перемовний процес є імітаційним,
– наголосив він.
Тим часом Дональд Трамп намагається щосили заявляти, що він швидко завершить війну і це ось-ось станеться. Однак Несвітайлов додав, що президенту США насправді не вдалось завершити більшість конфліктів, про які він говорив. Тому поки що перспектива миру без участі Пекіну є нереалістичною.
Зверніть увагу! На переговори в Берліні від США прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Мета переговорів – пошук "політичної домовленості" для закінчення війни в Україні.
Переговори у Берліні: деталі
- Зеленський повідомив, що на переговорах у Берліні сторони будуть обговорювати рамковий мирний план з 20 пунктів. Крім того, будуть порушувати питання відновлення нашої країни та гарантії безпеки.
- Через великий спектр питань українська переговорна команда була розширена за кількома напрямами. Зокрема, економічний сектор представляють міністр економіки Олексій Соболев і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
- З представників Європи, крім Мерца, очікується, що на зустрічі будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.