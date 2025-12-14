Отсутствует ключевая сторона: политолог ответил, почему переговоры в Берлине ни к чему не приведут
- Политолог Максим Несвитайлов считает, что без участия Китая война не может быть завершена, а переговоры в Берлине не принесут конкретных результатов.
- Нет сигнала, что Россия готова к переговорам, а Дональд Трамп не смог завершить большинство конфликтов, о которых он говорил.
В Берлине уже началась встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и представителями США. Однако эти переговоры могут быть лишь промежуточным этапом.
На самом деле Вашингтон не сможет завершить войну без помощи одной страны. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что говорится о Китае, который является важным игроком.
Почему переговоры в Берлине ни к чему не приведут?
По словам политолога, после встречи в Берлине могут быть громкие и даже экстравагантные заявления, но не конкретные решения. Ведь нет ни одного сигнала, который указывает, что россияне готовы идти на переговоры.
И самый важный момент – я до сих пор не вижу вовлеченности Китая в этой истории. Я убежден, что без его участия на этом этапе войны ее завершить невозможно. Поэтому этот переговорный процесс является имитационным,
– подчеркнул он.
Между тем Дональд Трамп пытается изо всех сил заявлять, что он быстро завершит войну и это вот-вот произойдет. Однако Несвитайлов добавил, что президенту США на самом деле не удалось завершить большинство конфликтов, о которых он говорил. Поэтому пока перспектива мира без участия Пекина является нереалистичной.
Обратите внимание! На переговоры в Берлине от США прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Цель переговоров – поиск "политической договоренности" для окончания войны в Украине.
Переговоры в Берлине: детали
- Зеленский сообщил, что на переговорах в Берлине стороны будут обсуждать рамочный мирный план из 20 пунктов. Кроме того, будут поднимать вопросы восстановления нашей страны и гарантии безопасности.
- Из-за большого спектра вопросов украинская переговорная команда была расширена по нескольким направлениям. В частности, экономический сектор представляют министр экономики Алексей Соболев и премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
- Из представителей Европы, кроме Мерца, ожидается, что на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.