Отсутствует ключевая сторона: политолог ответил, почему переговоры в Берлине ни к чему не приведут

В Берлине уже началась встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и представителями США. Однако эти переговоры могут быть лишь промежуточным этапом.

На самом деле Вашингтон не сможет завершить войну без помощи одной страны. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что говорится о Китае, который является важным игроком.

Почему переговоры в Берлине ни к чему не приведут?

По словам политолога, после встречи в Берлине могут быть громкие и даже экстравагантные заявления, но не конкретные решения. Ведь нет ни одного сигнала, который указывает, что россияне готовы идти на переговоры.

И самый важный момент – я до сих пор не вижу вовлеченности Китая в этой истории. Я убежден, что без его участия на этом этапе войны ее завершить невозможно. Поэтому этот переговорный процесс является имитационным,

– подчеркнул он.

Между тем Дональд Трамп пытается изо всех сил заявлять, что он быстро завершит войну и это вот-вот произойдет. Однако Несвитайлов добавил, что президенту США на самом деле не удалось завершить большинство конфликтов, о которых он говорил. Поэтому пока перспектива мира без участия Пекина является нереалистичной.

Обратите внимание! На переговоры в Берлине от США прибыли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Цель переговоров – поиск "политической договоренности" для окончания войны в Украине.

Переговоры в Берлине: детали