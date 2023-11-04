Не сядуть за один стіл: у якому форматі можливі перемовини між Зеленським і Путіним

Усі війни рано чи пізно закінчуються за столом переговорів, але військово-політичне керівництво України не раз говорило про неможливість цього, поки при владі у Росії Владімір Путін. Проте дедалі частіше іноземна преса повідомляє про умовний мирний процес.

Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що у ЗМІ можуть з'являтися різні повідомлення, однак українцям треба зважати лише на позицію офіційних осіб. Відтак, усім має бути добре відомо, що наша влада заперечує будь-які переговори з країною-агресоркою.

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Чи можливі переговори між країнами

На ситуацію з перемовинами мають вплив різні фактори, через які позиція України може змінюватися. Також не варто забувати про факт проведення переговорів між представниками Росії та України в межах зернової угоди чи комунікацію наших омбудсменів, чи розвідників щодо обміну полоненими.

Може існувати не тільки формат переговорів на рівні президентів. Переговори можливі, але це точно будуть не переговори лідерів країн, бо в обидвох сторін є позиція, яка їх відкидає,

– розповів політолог.

Владімір Путін мотивує своє небажання домовлятися тим, що Київ нібито підвладний Заходу. Тому він готовий до переговорів з іншими країнами, які начебто визначають політику України.

Своєю чергою наша держава ще у 2022 році ухвалила документ, у якому зазначено, що переговори з Путіним – неможливі. Відтак, жодна з країн не демонструє бажання перемовин у форматі, що стосується лідерів, але не треба забувати, що є представники уряду, парламенту, різні перемовники, тому певний рівень комунікації можна допускати.

Вігірінський припустив, чи можливі переговори між Україною та Росією: дивіться відео

Які умови для цього потрібні

Президент України чітко заявив, що не буде говорити з Путіним, але офіційна позиція може змінюватися, зокрема й під впливом наших партнерів.

Ми не побачимо за столом переговорів Путіна і Зеленського – це очевидно. Але мовиться про сьогодні. Це відповідає теперішнім позиціям країн. За інших умов, іншої ситуації на фронті, рівні підтримки – не факт, що позиція залишиться незмінною,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Сьогодні Україна відчуває інформаційний тиск з боку міжнародної преси, якого не було раніше. Схожа ситуація у питанні постачання зброї та фінансів, бо обсяг фінансування поки не визначений і вірогідно він буде менший, ніж у поточному році.

Коли ми говоримо про формування переговорної позиції, то маємо виходити з тих засобів, які у нас є. А їх стає дещо менше,

– підкреслив Вігірінський.

Для частини нашого суспільства великим шоком стали одкровення Валерія Залужного, який умовно використав поняття "глухий кут". Саме "глухий кут", на думку політолога, при зменшенні постачання озброєння та фінансування, може перейти в песимістичний варіант для України. Наприклад, коли наші наступальні дії, за відсутності амуніції, зброї, людських ресурсів, ставатимуть слабшими.

"Нам подобається позиція – ніяких переговорів, поки є Путін, але вона має бути чимось підкріплена. Наше керівництво у публічній риториці поки що залишається адептами незмінної концепції", – підсумував політолог.

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