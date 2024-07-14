Президент США випереджає події: за яких умов можливі домовленості між Ізраїлем і ХАМАС

Ізраїль і ХАМАС домовились про рамки щодо припинення вогню та звільнення заручників. Джозеф Байден наголосив, що це не означає досягнення згоди сторін, однак свідчить про подолання розбіжностей між ними.

Офіційний представник офісу ізраїльського прем'єра Аріель Бульштейн розповів 24 Каналу, що між ХАМАС та Ізраїлем дійсно проводяться непрямі контакти щодо звільнення заручників. Однак говорити про існування певних домовленостей ще зарано.

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Вимагають, щоб Ізраїль зупинився

ХАМАС, за його словами, йде на поступки тільки тоді, коли розуміє, що йому загрожує повне знищення.

Тому президент США, на мою думку, дещо випереджає події та видає бажане за дійсність,

– зауважив Бульштейн.

Водночас терористи з ХАМАС, використовуючи ізраїльських заручників як живий щит, прагнуть дістати імунітет від подальшого знищення своїх військових спроможностей.

Проте Ізраїль не піде на це. Йому важливо ліквідувати терористичний потенціал противника, щоб більше трагедія 7 жовтня не могла повторитися. ЦАХАЛ наближається до цього моменту, щодня впевнено перемелюючи можливості терористів чинити опір,

– підкреслив представник офісу прем'єра Ізраїля.

ХАМАС 7 жовтня 2024 року здійснив напад на Ізраїль , вчинивши вбивства мирних громадян. Також терористи захопили понад 200 заручників, частину яких досі утримують. Ізраїль у відповідь на дії ХАМАС розпочав військову операцію в Секторі Газа.

У відповідь на звільнення заручників ХАМАС вимагає від Ізраїлю зупинитись. Однак, на його думку, ізраїльське керівництво не готове надати індульгенцію терористам тільки тому, що вони утримують та погрожують вбити ізраїльських громадян, і в такий спосіб намагаються перемогти у цій війні.

Це у ХАМАС не вийде, тому що переможе Ізраїль і ліквідує усіх терористів на території Гази. Домовленості можливі тільки у випадку, якщо терористи звільнять заручників у відповідь на тимчасове перемир'я. Однак після нього Ізраїль продовжить їх знищувати,

– зазначив Аріель Бульштейн.

Нагадаємо, що Джо Байден у травні 2024 року подав пропозицію до Радбезу ООН щодо забезпечення негайного та сталого припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників. Рада Безпеки ООН 10 червня схвалила проєкт резолюції, яка зокрема передбачає шеститижневе припинення вогню, під час якого війська Ізраїля мають піти з Гази.