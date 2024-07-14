Президент США опережает события: при каких условиях возможны договоренности между Израилем и ХАМАС

Израиль и ХАМАС договорились о рамках по прекращению огня и освобождению заложников. Джозеф Байден отметил, что это не означает достижения согласия сторон, однако свидетельствует о преодолении разногласий между ними.

Официальный представитель офиса израильского премьера Ариэль Бульштейн рассказал 24 Каналу, что между ХАМАС и Израиль действительно проводятся косвенные контакты по освобождения заложников. Однако говорить о существовании определенных договоренностей еще рано.

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Требуют, чтобы Израиль остановился

ХАМАС, по его словам, идет на уступки только тогда, когда понимает, что ему грозит полное уничтожение.

Поэтому президент США, по моему мнению, несколько опережает события и выдает желаемое за действительность,

– отметил Бульштейн.

В то же время террористы из ХАМАС, используя израильских заложников как живой щит, стремятся получить иммунитет от дальнейшего уничтожения своих военных возможностей.

Однако Израиль не пойдет на это. Ему важно ликвидировать террористический потенциал противника, чтобы больше трагедия 7 октября не могла повториться. ЦАХАЛ приближается к этому моменту, ежедневно уверенно перемалывая возможности террористов сопротивляться,

– подчеркнул представитель офиса премьера Израиля.

ХАМАС 7 октября 2024 года совершил нападение на Израиль , убив мирных граждан. Также террористы захватили более 200 заложников, часть которых до сих пор удерживают. Израиль в ответ на действия ХАМАС начал военную операцию в Секторе Газа.

В ответ на освобождение заложников ХАМАС требует от Израиля остановиться. Однако, по его мнению, израильское руководство не готово предоставить индульгенцию террористам только потому, что они удерживают и угрожают убить израильских граждан, и таким образом пытаются победить в этой войне.

Это у ХАМАС не получится, потому что победит Израиль и ликвидирует всех террористов на территории Газы. Договоренности возможны только в случае, если террористы освободят заложников в ответ на временное перемирие. Однако после него Израиль продолжит их уничтожение,

– отметил Ариэль Бульштейн.

Напомним, что Джо Байден в мае 2024 года подал предложение в Совбез ООН по обеспечению немедленного и устойчивого прекращения огня в Секторе Газа и освобождения заложников. Совет Безопасности ООН 10 июня одобрил проект резолюции, в частности предусматривающее шестинедельное прекращение огня, во время которого войска Израиля должны уйти из Газы.