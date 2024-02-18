Перевага Росії в повітрі стає загрозлива: ISW вказав на причини та ймовірні наслідки

Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони. Перевага окупантів у повітрі стає загрозлива.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. ISW вказав на причини та ймовірні наслідки переваги агресора в повітрі.

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Окупанти встановили перевагу в повітрі

Аналітики припустили, що окупаційні війська тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку з повітря в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки. Імовірно, російські сили вперше зробили це в Україні.

Речник української бригади, яка воює поблизу Авдіївки, 17 лютого заявив, що окупанти випустили 60 КАБів по наших позиціях у місті за минулу добу. Також захисник, який діє в цьому районі, заявив, що ворог випустив до 500 бомб по Авдіївці за останні дні.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що агресор 14 лютого завдав 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що є рекордною кількістю, оскільки російські війська активізували тактичний розворот в Авдіївці.

Аналітики зазначили, що пов'язаний з Кремлем мілблогер 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин випустили 250 бомб тільки в одному районі Авдіївки. Також ворожі джерела повідомляли про широке використання росіянами бомб, а деякі мілблогери стверджували, що ворог має перевагу в повітрі в цьому районі.

З початку 2023 року російські збройні сили поступово збільшили використання планерувальних бомб, але нещодавнє масове застосування в Авдіївці — це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби в масштабі для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря піхотним військам, що наступають,

– зазначили в ISW.

В інституті додали, що російський інструктор "Шторм-Z" стверджував, що окупанти раніше мали труднощі із завдаванням масових авіаударів під час операцій ближньої підтримки з повітря. Також він висловив надію, що операції ворожої авіації в Авдіївці стануть сповіщенням про зміну російських операцій в інших місцях уздовж лінії фронту.

"Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, імовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення великої частини населеного пункту", – написали аналітики.

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Україні потрібні сучасні системи ППО

В ISW припустили, що затримки західної допомоги можуть призвести до подальших суттєвих обмежень української протиповітряної оборони, що могло б дати змогу російським силам відтворити щільну повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці.

Рустем Умєров 17 лютого заявив, що один із головних уроків оборони Авдіївки – це те, що українським силам потрібні сучасні системи ППО, щоб не допустити використання російськими військами планерувальних бомб.

Юрій Ігнат зазначив, що українській ППО потрібно збити російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають бомби, щоб зупинити удари.

До речі, планерувальні бомби мають радіус дії до 70 кілометрів. Окупаційні війська почали широко використовувати їх, щоб дати змогу тактичній авіації завдавати ударів з-за лінії фронту, аби мінімізувати втрати росіян в Україні.

Українським силам потрібна велика кількість систем ППО, які можуть ефективно вражати російські літаки на цих відстанях. Офіційні особи підкреслили, що наша держава зіткнулася з "критичною нестачею" ракет ППО. Як писала The New York Times 9 лютого, американські офіційні особи оцінюють, що українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку Заходу.

Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та тривалі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, імовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО,

– припустили аналітики.

У виданні додали, що повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, імовірно, дасть змогу загарбникам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту. А подальше поширення переваги в повітрі дало б окупантам можливість проводити звичайні широкомасштабні авіаційні операції та бомбити українські міста за лінією фронту з руйнівним ефектом.