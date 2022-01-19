Перевірка COVID-фонду знайшла "проблем" на 30 мільярдів гривень: де найбільше порушень

На вимогу МВФ державна аудиторська служба опублікувала аудит фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік. Проблемних питань знайшли на 30 мільярдів гривень.

На COVID-фонд у 2020 році виділили 78,4 мільярда гривень, 67,9 з яких вже використали. При цьому контроль охопив близько 60 мільярдів гривень.

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Загалом Держаудитслужба знайшла порушень та проблемних питань на 30,1 мільярда гривень, 155,6 мільйона з яких було усунено.

Перевірили 12 держустанов: де кошти витрачали найефективніше Служба перевіряла 12 держустанов. За даними Держаудитслужби, виділені кошти найкраще використали у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами – вони витратили 100% передбачених коштів. Тим часом найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%). Зверніть увагу: найбільше на боротьбу з пандемією отримали Укравтодор (26,2 мільярда гривень) та МОЗ (21,8 мільярда гривень. По близько 10 мільярдів гривень отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки. найбільше на боротьбу з пандемією отримали Укравтодор (26,2 мільярда гривень) та МОЗ (21,8 мільярда гривень. По близько 10 мільярдів гривень отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки.

Де знайшли порушення

Найбільше порушень виявили під час аудиту фонду та державних програм, а також в процесі моніторингу закупівель.

ТОП-3 порушники: В загальному найбільше проблем виявили в Укравтодорі – 12,6 мільярда гривень, 5,9 мільйона гривень було усунено.

– 12,6 мільярда гривень, 5,9 мільйона гривень було усунено. На другому місці "антирейтингу" Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 мільярда гривень.

На третьому – Мінекономіки з "проблемними" 5 мільярдами гривень. Контроль охопив 100% використаних відомствами та агентством коштів. При цьому проти МОЗ найбільше кримінальних проваджень

У МОЗ знайшли порушень та проблем на 3,9 мільярда гривень, проте контроль охопив лише 66% коштів відомства. Саме щодо міністерства відкрито 22 кримінальних провадження за матеріалами аудиту – більше лише у Мінрегіону (23 провадження).

Найбільші втрати бюджету:

Найбільше втрат бюджету зафіксували у Мінрегіоні – 83,2 мільйона гривень.

У Мінкульті – 36 мільйонів,

У МОЗ – 23 мільйона,

Тим часом в Укравтодорі втратили лише 10,2 мільйона гривень.