Проверка COVID-фонда нашла "проблемы" на 30 миллиардов гривен: где больше всего нарушений

19 января 2022 , 20:24
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Источник:

Госаудитслужба

По требованию МВФ государственная аудиторская служба опубликовала аудит фонда борьбы с COVID-19 за 2020 год. Проблемных вопросов нашли на 30 миллиардов гривен.

На COVID-фонд в 2020 году выделили 78,4 миллиарда гривен, 67,9 из которых уже использовали. При этом контроль охватил около 60 миллиардов гривен.

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В целом Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 миллиарда гривен, 155,6 миллиона из которых были устранены.

Проверили 12 госучреждений: где средства тратили эффективнее всего

Служба проверяла 12 госучреждений. По данным Госаудитслужбы, выделенные средства лучше всего использовали в Министерстве внутренних дел и государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренных средств. Между тем хуже справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

Обратите внимание: больше всего на борьбу с пандемией получили Укравтодор (26,2 миллиарда гривен) и Минздрав (21,8 миллиарда гривен). По около 10 миллиардов гривен получили Минсоцполитики и Минэкономики.

Где нашли нарушения

Больше всего нарушений выявили во время аудита фонда и государственных программ, а также в процессе мониторинга закупок.

Топ-3 нарушителей:

  • В общем больше всего проблем обнаружили в Укравтодоре – 12,6 миллиарда гривен, 5,9 миллиона гривен было устранено.
  • На втором месте "антирейтинга" Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 миллиарда гривен.
  • На третьем – Минэкономики с "проблемными" 5 миллиардами гривен.

Контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.

При этом против Минздрава больше всего уголовных производств

В Минздраве нашли нарушений и проблем на 3,9 миллиарда гривен, однако контроль охватил лишь 66% средств ведомства. Именно в отношении министерства открыто 22 уголовных производства по материалам аудита – больше только у Минрегиона (23 производства).

Наибольшие потери бюджета:

  • Больше всего потерь бюджета зафиксировали в Минрегионе – 83,2 миллиона гривен.
  • В Минкульте – 36 миллионов,
  • В Минздраве – 23 миллиона.

Между тем в Укравтодоре потеряли лишь 10,2 миллиона гривен.

Автор: Анастасія Кушпіт