На COVID-фонд в 2020 году выделили 78,4 миллиарда гривен, 67,9 из которых уже использовали. При этом контроль охватил около 60 миллиардов гривен.

К теме Угроза миллионных убытков: СБУ разоблачила оборонную сделку

В целом Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 миллиарда гривен, 155,6 миллиона из которых были устранены.

Проверили 12 госучреждений: где средства тратили эффективнее всего

Служба проверяла 12 госучреждений. По данным Госаудитслужбы, выделенные средства лучше всего использовали в Министерстве внутренних дел и государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренных средств. Между тем хуже справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

Обратите внимание: больше всего на борьбу с пандемией получили Укравтодор (26,2 миллиарда гривен) и Минздрав (21,8 миллиарда гривен). По около 10 миллиардов гривен получили Минсоцполитики и Минэкономики.