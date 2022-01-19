На COVID-фонд в 2020 году выделили 78,4 миллиарда гривен, 67,9 из которых уже использовали. При этом контроль охватил около 60 миллиардов гривен.
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В целом Госаудитслужба нашла нарушений и проблемных вопросов на 30,1 миллиарда гривен, 155,6 миллиона из которых были устранены.
Проверили 12 госучреждений: где средства тратили эффективнее всего
Служба проверяла 12 госучреждений. По данным Госаудитслужбы, выделенные средства лучше всего использовали в Министерстве внутренних дел и государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренных средств. Между тем хуже справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).
Где нашли нарушения
Больше всего нарушений выявили во время аудита фонда и государственных программ, а также в процессе мониторинга закупок.
Топ-3 нарушителей:
- В общем больше всего проблем обнаружили в Укравтодоре – 12,6 миллиарда гривен, 5,9 миллиона гривен было устранено.
- На втором месте "антирейтинга" Минсоцполитики, где нашли проблем на 7,6 миллиарда гривен.
- На третьем – Минэкономики с "проблемными" 5 миллиардами гривен.
Контроль охватил 100% использованных ведомствами и агентством средств.
При этом против Минздрава больше всего уголовных производств
В Минздраве нашли нарушений и проблем на 3,9 миллиарда гривен, однако контроль охватил лишь 66% средств ведомства. Именно в отношении министерства открыто 22 уголовных производства по материалам аудита – больше только у Минрегиона (23 производства).
Наибольшие потери бюджета:
- Больше всего потерь бюджета зафиксировали в Минрегионе – 83,2 миллиона гривен.
- В Минкульте – 36 миллионов,
- В Минздраве – 23 миллиона.
Между тем в Укравтодоре потеряли лишь 10,2 миллиона гривен.