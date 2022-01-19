На COVID-фонд у 2020 році виділили 78,4 мільярда гривень, 67,9 з яких вже використали. При цьому контроль охопив близько 60 мільярдів гривень.
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Загалом Держаудитслужба знайшла порушень та проблемних питань на 30,1 мільярда гривень, 155,6 мільйона з яких було усунено.
Перевірили 12 держустанов: де кошти витрачали найефективніше
Служба перевіряла 12 держустанов. За даними Держаудитслужби, виділені кошти найкраще використали у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами – вони витратили 100% передбачених коштів. Тим часом найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%).
Де знайшли порушення
ТОП-3 порушники:
- В загальному найбільше проблем виявили в Укравтодорі – 12,6 мільярда гривень, 5,9 мільйона гривень було усунено.
- На другому місці "антирейтингу" Мінсоцполітики, де знайшли проблем на 7,6 мільярда гривень.
- На третьому – Мінекономіки з "проблемними" 5 мільярдами гривень.
Контроль охопив 100% використаних відомствами та агентством коштів.
При цьому проти МОЗ найбільше кримінальних проваджень
У МОЗ знайшли порушень та проблем на 3,9 мільярда гривень, проте контроль охопив лише 66% коштів відомства. Саме щодо міністерства відкрито 22 кримінальних провадження за матеріалами аудиту – більше лише у Мінрегіону (23 провадження).
Найбільші втрати бюджету:
- Найбільше втрат бюджету зафіксували у Мінрегіоні – 83,2 мільйона гривень.
- У Мінкульті – 36 мільйонів,
- У МОЗ – 23 мільйона,
Тим часом в Укравтодорі втратили лише 10,2 мільйона гривень.