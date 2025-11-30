В ОП сказали, чи визначився Зеленський із наступником Єрмака

Зеленський досі не обрав нового керівника ОП після відставки Андрія Єрмака. Наразі президент розглядає та оцінює усі запропоновані кандидатури.

Про це повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Чи обрав Зеленський нового керівника ОП?

За словами радника, Зеленський ще не визначився із новим керівником ОП після відставки Єрмака. Наразі президент розглядає різні варіанти формату подальшої роботи Офісу Президента та планує згодом оцінити всі представлені ідеї.

Водночас Литвин уточнив, що призначення Оксани Маркарової на посаду радника з питань відбудови та інвестицій не пов'язане з кадровими змінами в керівництві ОП.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новим керівником, ймовірно, може стати військовослужбовець Павло Паліса, який наразі виконує обов'язки заступника керівника ОП. Однак нардеп Железняк спростував цю інформацію, мовляв, наразі жоден кандидат не є офіційно підтвердженим. За його словами, на цю посаду можуть претендувати кілька осіб. Серед них Юлія Свириденко, Михайло Федоров, Денис Шмигаль і Кирило Буданов.

Чому в ОП звільнилась посада керівника?