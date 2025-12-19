Перша розмова лідерів наживо: Зеленський у Польщі зустрівся з Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський вперше проводить особисто зустріч із польським колегою Каролем Навроцьким. Під час пермовин у Варшаві лідери обговоряить питання безпеки, економіки та історії двох країн.

Для чого зустрілися Зеленський та Навроцький?

Уперше з моменту зміни президента Польщі український лідер приїхав до Варшави. Володимира Зеленського біля резиденції зустрів польський лідер Кароль Навроцький. Розмову ініціювала саме польська сторона, обравши 19 грудня для візиту Зеленського.

Український президент раніше говорив, що між країнами важливо підтримувати відносини.

Планувалося, що Зеленський та Навроцький говоритимуть про забезпечення безпеки через війну Росії проти України та про хід мирних переговорів. Лідери також проведуть разом пресконференцію.

Також після розмови президентів Україна та Польща можуть посилити військову та оборонно-промислову співпрацю. Мова також ітиме про економічні питання та історичні моменти, такі як ексгумація жертв Волинської трагедії.

Що раніше говорив Навроцький про Україну?