Первый разговор лидеров вживую: Зеленский в Польше встретился с Навроцким в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Главные темы их переговоров - безопасность, экономика и история.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное в сети видео встречи президентов.

Смотрите также Посещал мероприятия, профинансированные Россией: Туск намекнул на Навроцкого и еще нескольких политиков

Для чего встретились Зеленский и Навроцкий?

Впервые с момента смены президента Польши украинский лидер приехал в Варшаву. Владимира Зеленского возле резиденции встретил польский лидер Кароль Навроцкий. Разговор инициировала именно польская сторона, выбрав 19 декабря для визита Зеленского.

Украинский президент ранее говорил, что между странами важно поддерживать отношения.

Зеленский и Навроцкий встретились в Варшаве: смотрите видео

Планировалось, что Зеленский и Навроцкий будут говорить об обеспечении безопасности из-за войны России против Украины и о ходе мирных переговоров. Лидеры также проведут вместе пресс-конференцию.

Также после разговора президентов Украина и Польша могут усилить военное и оборонно-промышленное сотрудничество. Речь также пойдет об экономических вопросах и исторических моментах, такие как эксгумация жертв Волынской трагедии.

Что ранее говорил Навроцкий об Украине?