День полегшення для світу, – Кулеба про перше судно з зерном, яке вийшло з Одеси
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Зранку 1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси. Це сталося вперше за понад 5 місяців російської блокади.
На радісну новину відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він назвав цей день полегшенням для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці.
Важливо Складний шлях порятунку від голоду: з порту Одеси вийшло перше судно із зерном
Кулеба нагадав, що вперше українське зерно покидає Одесу після місяців російської блокади.
Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо росія поважатиме свою частину угоди,
– наголосив він.
Чому експорт зерна важливий
Україна годувала, за даними ООН, 400 мільйонів людей у світі. Для Африки, Близького Сходу і Південної Азії українське зерно, без перебільшення, незамінне. Серед усіх зернових, які продаються у світі, частка України – 10%.
До того ж світ зараз входить у період глобальної продовольчої кризи. Причиною цього стала не лише війна в Україні, але й:
- кліматичні потрясіння,
- наслідки пандемії коронавірусу.
Вторгнення росії в Україну значно загострило ситуацію. Збої в ланцюжках поставок спричинили ще більше зростання цін на продовольство, крім того, зростають ціни на енергоносії. Все це може призвести до катастрофічних наслідків: за оцінкою ООН, голод у світі додатково охопить майже 50 мільйонів людей, насамперед постраждають країни Африки та Близького Сходу.
Одеський порт нарешті розблокували
У понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців судно RAZONI, яке рухається під прапором Сьєрра-Леоне, вийшло з порту Одеси. На його борту – 26 тисяч тонн української кукурудзи.
Глава ОП Андрій Єрмак вже відреагував на вихід першого судна з продовольством з порту Одеси.
Україна лишається гарантом продовольчої безпеки. Мрії диктаторів про світовий "голодомор 2.0" не мають стати реальністю,
– підкреслив він.
Додамо, що раніше Україна, Туреччина та ООН підписали угоду для експорту українського зерна Чорним морем.
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