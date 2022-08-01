День облегчения для мира – Кулеба о первом судне с зерном, вышедшем из Одессы
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Утром 1 августа первое судно с украинской продовольствием вышло из порта Одессы. Это произошло впервые за более чем 5 месяцев российской блокады.
На радостную новость отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он назвал этот день облегчением для мира, особенно наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.
Важно Сложный путь спасения от голода: из порта Одессы вышло первое судно с зерном
Кулеба напомнил, что впервые украинское зерно уходит из Одессы после месяцев российской блокады.
Украина всегда была надежным партнером и останется им, если россия будет уважать свою часть соглашения,
– подчеркнул он.
Почему экспорт зерна важен
Украина кормила по данным ООН 400 миллионов человек в мире. Для Африки, Ближнего Востока и Южной Азии украинское зерно без преувеличения незаменимо. Среди всех продающихся в мире зерновых доля Украины – 10%.
К тому же, мир сейчас входит в период глобального продовольственного кризиса. Причиной тому стала не только война в Украине, но и:
- климатические потрясения,
- последствия пандемии коронавируса
Вторжение россии в Украину значительно обострило ситуацию. Сбои в цепочках поставок привели к еще большему росту цен на продовольствие, кроме того, растут цены на энергоносители. Все это может привести к катастрофическим последствиям: по оценке ООН, голод в мире дополнительно охватит почти 50 миллионов человек, в первую очередь пострадают страны Африки и Ближнего Востока.
Одесский порт наконец-то разблокировали
В понедельник, 1 августа, впервые за более 5 месяцев судно RAZONI, двигающееся под флагом Сьерра-Леоне, вышло из порта Одессы. На его борту – 26 тысяч тонн украинской кукурузы.
Глава ОП Андрей Ермак уже отреагировал на выход первого судна с продовольствием из порта Одессы.
Украина остается гарантом продовольственной безопасности. Мечты диктаторов о мировом "голодоморе 2.0" не должны стать реальностью,
– подчеркнул он.
Ранее Украина, Турция и ООН подписали соглашение для экспорта украинского зерна по Черному морю.
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