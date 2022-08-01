На відправку чекають 16 суден: експорт зерна та інші теми нового звернення Зеленського

В Одесі 1 серпня запрацював морський порт, що стало першим позитивним сигналом для України. Водночас на Донбасі та на Харківщині тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Україна готова зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час звернення до українців на 159 день повномасштабної війни з Росією, повідомляє 24 канал. Президент повідомив, що перше судно, яке перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи, вийшло з порту в Одесі.

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"Станом на зараз ще не час робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події. Але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що експорт українського продовольства залежить від безпекових параметрів, за які відповідальні ООН та Туреччина.

При цьому президент сказав, що "в нас не може бути ілюзії", що росія утримається від спроб зірвати експорт української продукції. Він нагадав, що росія свідомо провокувала голод у країнах Африки та Азії.

Тож, подивимось – як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства,

– заявив Зеленський.

За словами президента, відновлення експорту важливе для України не тільки через виручку в мільярдах доларів, але й робочі місця для пів мільйона українців.

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Зеленський провів розмову з Макроном

Під час звернення до українців Зеленський розповів, що 1 серпня провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони порушили такі питання:

відновлення аграрного експорту України морем;

відносини в оборонній сфері;

макрофінансова підтримка України.

Зеленський заявив, що попросив Макрона допомогти "розблокувати макрофін, який загальмувався в Європі".

Хочу нагадати усім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні речі – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідні рішення конкретних державних діячів,

– сказав український президент.

Також Зеленський зазначив, що Макрон розповів про результати свого турне країнами Африки. Глава держави зазначив, що Україна посилює цей напрямок нашої зовнішньої політики.

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Окрім того, Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться незабаром. Президент підкреслив, що Україна розвиває цей формат, попри дипломатичну протидію росії.

Зеленський наголосив, що росія перетворила Крим на "великий військово-тюремний табір – і десятки тисяч людей стали його жертвами". За його словами, Крим став плацдармом для ударів по території України.

Слабка та недостатньо принципова реакція на окупацію Криму у 2014 році і в наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростись до таких масштабів. Поступово відновимо справедливість і щодо нашого Криму,

– заявив глава держави.

Яка ситуація на фронті

Зеленський повідомив, що ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Зокрема, на Донбасі та на Харківщині продовжуються жорстокі бої. Також продовжується боротьба за Південь.

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"Українська артилерія і розвідка зробили вже багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, – і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі", – сказав президент.

На завершення Зеленський подякував партнерам за постачання зброї та згадав про чергову розмову у форматі Україна – США, яка відбулася 1 серпня.

Під час переговорів глава ОП Андрій Єрмак і радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову Зеленського та Джозефа Байдена.

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