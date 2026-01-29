Перший обмін у 2026: в Україну повернули 1 000 тіл загиблих

В Україну у четвер, 29 січня, повернули 1 тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовим.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також На акції в підтримку полонених: у Львові вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

Що відомо про обмін тілами?

У рамках репатріаційних заходів до України повернули 1 тисячу тіл загиблих. За даними російської сторони, вони належать українським військовим. Надалі проведуть необхідні процедури для встановлення особи загиблих.

Згідно з оприлюдненою інформацією, репатріаційні заходи провели завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмана, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Висловлюємо Щиру Вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що останній здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених установ, організовує передачу тіл представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Повернення тіл загиблих до України / Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Скільки тіл передали Росії?

Російський чиновник Володимир Мединський, за даними пропагандистського видання "ТАСС", повідомив, що Росія отримала 38 тіл загарбників, серед них було тіло окупанта, якого передали Україні під час попереднього обміну.

Чи міністерству оборони Росії настільки наплювати на своїх загиблих і зниклих безвісти, чи їх кількість настільки велика, що вони не можуть впоратися з обробкою тіл, але вже майже регулярно серед тіл, які Росія передає в Україну, виявляють тіла загиблих росіян,

– пише проєкт "Хочу жить".

Що відомо про попередні обміни?