Первый обмен в 2026 году: в Украину вернули 1 000 тел погибших

В Украину в четверг, 29 января, вернули 1 тысячу тел, которые по утверждению российской стороны, принадлежат погибшим украинским военным.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно об обмене телами?

В рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1 тысячу тел погибших. По данным российской стороны, они принадлежат украинским военным. В дальнейшем проведут необходимые процедуры для установления личности погибших.

Согласно обнародованной информации, репатриационные мероприятия провели благодаря совместной работе представителей Координационного штаба, СБУ, ВСУ, МВД, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Выражаем Искреннюю Благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.