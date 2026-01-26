В субботу, 24 января, во Львове состоялась традиционная акция в поддержку военнопленных. На ней вспомнили и тех защитников, которые погибли в авиакатастрофе Ил-76. Больше – в материале 24 Канала.

День, который должен был быть самым счастливым, стал черной датой

Трагедия Ил-76 два года назад разделила жизнь родных на "до" и "после". Как вспоминает представитель семей погибших Марина Артемова, этот день должен был закончиться объятиями, ведь планировался большой обмен. Вместо этого начались долгие месяцы неизвестности.

Этот день должен был стать самым счастливым. Мы ждали ребят из Мариуполя, с Донецкого и Луганского направлений. Мы знали о страшных пытках, о нечеловеческих условиях в российских застенках, но верили, что они выдержат. Когда самолет упал, Россия сразу опубликовала списки наших родных, но мы до последнего надеялись на чудо,

– рассказывает Марина Артемова.



Марина Артемова на акции в поддержку пленных / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Чуда не произошло. Только в ноябре 2024 года состоялась передача тел, а официальное подтверждение гибели через ДНК-экспертизы семьи получили только в мае 2025 года. В июле того же года Львов прощался сразу с 12 военнослужащими 24-й бригады имени короля Даниила. По словам Марины, многие в Украине долгое время считали падение самолета российским фейком, но для семей это стало "страшной и невыносимо болезненной правдой".

Сегодня мы здесь, чтобы рассказать о них. 65 героев, которые уже видели родное небо, но так и не смогли ступить на родную землю. Эта боль не утихает, он лишь учит нас жить с этой пустотой. Мы помним их не как жертв, а как воинов, верных присяге до последнего вздоха,

– добавила она.

Плен – это не опция сохранения жизни

Традиционную акцию в поддержку военнопленных открыла соорганизатор Алевтина Швецова. Она отметила, что трагедия Ил-76 стала самым страшным доказательством того, что плен – это ад, который убивает физически.

Мы будем собираться здесь каждую субботу, пока последний наш защитник не вернется домой. Плен – это не место, где жизнь сохраняется, это место, где ее забирают. Мы кричим за тех, кто в неволе с 2022 года, и за тех, кто там еще с 2015 года. Это обязанность каждого сознательного украинца – быть голосом тех, кого пытаются заставить молчать,

– отметила Алевтина Швецова.



Алевтина Швецова на акции в поддержку пленных / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

К акции присоединился и ветеран и мотивационный тренер центра UNBROKEN Владимир Рудковский. Он обратился к собравшимся с призывом лелеять в себе "здоровую ненависть" к врагу, которая помогает бороться. По его словам, единственное, что держит наших ребят в застенках – это ощущение, что за них борются здесь, на свободе.

Свидетельства тех, кто прошел сквозь ад

На площади выступил Назарий Красовский, военнослужащий "Азова", которого освободили из плена в 2025 году. Он рассказал о своем собрате с позывным "Байда", который до последнего вздоха поддерживал других, изучал английский и историю в камере, несмотря на критическое состояние здоровья. К сожалению, многие умирают в плену не от пуль, а от неоказанной медицинской помощи и болезней.

Они умирают тяжело, закутанные в какие-то тряпки. Но даже в эти минуты они пытались улыбаться, чтобы не показать врагу свою слабость. Поэтому мы не имеем права быть равнодушными,

– поделился Назар.



Назарий Красовский на акции в поддержку пленных / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

На акции также присутствовал представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во Львовской области Тарас Подворный. Он отметил, что возвращение всех украинцев – от военных до депортированных детей – является приоритетом №1.



Тарас Подворный на акции в поддержку пленных / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

По его данным, в реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах находятся тысячи людей, среди которых более 19 500 депортированных детей. Также Тарас Подворный призвал семьи активно подавать данные в Международный реестр убытков.

Нам нужен фундамент, чтобы привлечь каждого военного преступника к ответственности. Ваши голоса на этой площади дают тонус не только государству, но и международным партнерам. Мы должны вернуть каждого,

– подытожил Тарас Подворный.

Акция в поддержку пленных во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал