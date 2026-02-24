Не бажання сховатися: експерти назвали головну причину любові котів до коробок

Пухнасті улюбленці часом дивують нас своєю пристрастю до потаємних схованок. Вони можуть годинами сидіти в коробках через свою шалену любов до замкненого простору.

Про таке пишуть фахівці з Popular Science. Вони й пояснили, на якому етапі розвитку пухнастика з'являється ця любов до коробок.

Чому коти обожнюють коробки?

Попри відмінності характерів мурчиків та різний рівень їхньої активності, практично всі коти отримують користь від правильно розміщеної коробки, зазначає Мікел Дельгадо, консультантка з поведінки котів у Ease Pet Vet.

Одна з головних причин – це зв'язок з мисливськими інстинктами. Вуличні коти перебувають посередині харчового ланцюга, адже вони й хижаки, й водночас потенційна здобич. Під час полювання на птахів чи комах пухнастики шукають укриття, йдеться про різноманітні кущі й щілини, щоб непомітно підкрастися до жертви чи сховатися від хижаків (яструбів, лисиць тощо).



Мурчики обожнюють потаємні сховки / Фото Unsplash

У домашніх же умовах ці інстинкти нікуди не зникають. У таких випадках коробка ідеально імітує засідку для кота. Адже її стінки ховають мурчика від сторонніх очей, а відкритий верх дозволяє стрімко вистрибнути на "здобич".

Коробки також слугують безпечним притулком для боязких тварин, коли в оточенні відбуваються зміни.

Коти природно тягнуться до закритих, таємних місць,

– пояснює Дельгадо.

Ця тяга закладена з народження, ще з часів, коли мати-кішка шукає тихе, захищене місце для пологів, тож перші тижні кошенята проводять саме в такому безпечному просторі, додає Даніель Ганн-Мур, професорка фелінної медицини в Університеті Единбурга.

Дослідження неодноразово підтверджували, що доступ до коробки знижує рівень стресових гормонів (зокрема кортизолу) у щойно врятованих чи новоприбулих котів.

До того ж нова коробка – це ще й цікава зміна в звичному середовищі. Домашні коти знають кожен куточок свого "королівства" і одразу помічають новинку. Для допитливих улюбленців це стає справжньою пригодою для дослідження.

Чи говорить часте ховання в коробці про глибші проблеми?

Відповідь на це запитання залежить від контексту. Якщо кіт мирно дрімає всередині чи весело вистрибує й заскакує назад – це абсолютно нормально. А от якщо він сидить у кутку з широко розплющеними очима й не виходить – це сигнал тривоги.

Коробки задовольняють одразу кілька потреб. Йдеться про укриття, полювання і вивчення нового. Вони особливо важливі для домашніх котів, які мають менше контролю над оточенням, ніж вуличні. У разі стресу вільний кіт може втекти на дах чи в кущі, а домашній часто лише сховатися в коробку.

Багато залежить від раннього віку котика (2 – 9 тижнів). Так, позитивний досвід у цей період робить дорослу тварину стійкішою до змін. Якщо ж дитинство було складним, коробки та інші схованки стають критично важливими для відчуття безпеки.

Фахівці кажуть, що ховатися час від часу – це нормально й навіть корисно. Але якщо кіт ховається постійно й надовго – це привід звернутися до ветеринара чи біхевіориста. Надмірна тривожність потребує допомоги, щоб тварина краще справлялася зі страхами.

