Серед них – повільне моргання, сон поруч і навіть "догляд" за людиною. Про це у коментарі Parade Pets розповіла Амбіка Вайд Сідху, ветеринарний консультант.

Дивіться також Ваш кіт вас безмежно любить: ось 7 простих жестів, які на це вказують

Як дізнатися, чи кіт вас поважає?

Повільне моргання ("котячий поцілунок"). Коли кіт дивиться на вас і повільно заплющує очі – це знак спокою та довіри. У природі тварини не закривають їх поруч із тим, кого бояться, тому такий жест означає, що вами безпечно.

Коли кіт дивиться на вас і повільно заплющує очі – це знак спокою та довіри. У природі тварини не закривають їх поруч із тим, кого бояться, тому такий жест означає, що вами безпечно. Кіт обирає бути поруч. Якщо улюбленець просто лежить поряд, сидить біля вас або ходить слідом без потреби в їжі – це добровільна компанія. Коти не витрачають енергію на тих, кому не довіряють, тому така поведінка є знаком поваги.

Якщо улюбленець просто лежить поряд, сидить біля вас або ходить слідом без потреби в їжі – це добровільна компанія. Коти не витрачають енергію на тих, кому не довіряють, тому така поведінка є знаком поваги. Спить біля вас або на вас. Сон – найуразливіший стан для тварини. Якщо кіт засинає поруч або на господарі, він відчуває повну безпеку і довіряє вам настільки, що дозволяє собі розслабитися.

Сон – найуразливіший стан для тварини. Якщо кіт засинає поруч або на господарі, він відчуває повну безпеку і довіряє вам настільки, що дозволяє собі розслабитися. Реагує на ваш голос і інтонацію. Кіт може не виконувати команди як собака, але якщо він повертає голову, підходить або змінює поведінку на ваш голос – це знак, що він вас визнає і звертає увагу на ваші сигнали.

Кіт може не виконувати команди як собака, але якщо він повертає голову, підходить або змінює поведінку на ваш голос – це знак, що він вас визнає і звертає увагу на ваші сигнали. Доглядає за вами (лиже руки, волосся). Вилизування – соціальна поведінка між "своїми". Так коти доглядають членів своєї групи. Якщо улюбленець лиже вас, він включає вас у своє "котяче коло".

Вилизування – соціальна поведінка між "своїми". Так коти доглядають членів своєї групи. Якщо улюбленець лиже вас, він включає вас у своє "котяче коло". Показує живіт. Живіт – найвразливіша частина тіла. Якщо кіт перевертається на спину поруч із вами, це означає, що він не відчуває загрози. Це не завжди запрошення гладити, але майже завжди є знаком довіри.

Окремо варто виділити одну з головних ознак – кіт не проявляє агресії і не домінує. Чотирилапий, який поважає господаря, спокійний поруч із ним: не шипить, не нападає без причини, не намагається "витіснити" вас. Врівноважена поведінка – показник довіри та комфорту.

Проте часто коти можуть заграватися і кусати своїх господарів. Це не завжди є ознакою неповаги до вас. Однак дії господарів після укусів можуть бути визначальними щодо подальшої котячої довіри.

Зокрема, фелінолог Соня Вонс вважає, що категорично заборонено карати кота криком, побиттям, притисканням до підлоги, підніманням за холку, тиканням по носі.

Іншим чином ви просто зруйнуєте свої взаємовідносини з котиком. Якщо вам це і допоможе, то ненадовго – тільки тому, що котик вас боїться. Якщо є можливість, тоді просто спокійно, беземоційно зупинити небажану дію. Переключити котика, запропонувати йому альтернативу. У довшій перспективі знайти корінь проблеми, пропрацювати та усунути його, – розповідає "котяча психологиня"

Як діяти, якщо кіт вас кусає: дивіться відео Соні Вонс

Якщо ж ваш кіт постійно кусається та проявляє до вас агресію, то причиною цього може слугувати декілька неочевидних речей.