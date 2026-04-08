Місія нездійсненна: кіт хотів відкрити аерогриль, а натомість став зіркою мережі

Чотирилапі частенько люблять похазяйнувати вдома, зокрема в кухні. Один із таких мурчиків зацікавився аерогрилем й з усіх сил намагався його відкрити. Проте малюка спіткала невдача.

Кумедною історією про свого улюбленця поділилася його власниця на сторінці maria.nazar у TikTok.

Цікаво Від породи залишилась тільки назва: який має вигляд мокрий шпіц

Що відомо про хвостатого кухаря?

На кадрах під інтригуючий музичний супровід можемо підглянути за спробами білого пухнатика розібратися з кухонною технікою.

Котик намагався відкрити аерогриль і так старався, що не втримав рівновагу, коли техніка йому все ж піддалася.

Мурчик намагався стати кухарем, а став зіркою мережі: дивіться відео

Пухнастик, як розповіла господарка, доріс до віку 6 місяців і вже навчився відчиняти двері й деякі шухляди. Його власниця знайшла в пакеті й нині виховує з любов'ю та підтримкою.

А кіт тішить власницю своїми витівками й чарівною білосніжною красою.

Промишляє грабунком та крадіжками і мріє відкрити холодильник – вічно голодний Кокочоко,

– додала підпис до відео господарка.

Користувачі мережі відзначали професійний захват котика-кухаря й ділилися втішними історіями про власних домашніх тваринок. Дехто жартував, що котик з відео в минулому житті був агентом 007 і заслуговує на Оскар за ці чудові моменти.

До слова, якщо ви не прихильники котячих лапок у кухні, фахівці дали поради, як відучити улюбленців ходити по кухонних поверхнях.

У PetMD зауважують, що для того, щоб домашній котик почував себе щасливим, важливо враховувати його природні інстинкти та забезпечувати достатню активність і розваги. Ветеринарка Джилліан Орландо зазначає, що котів помилково вважають невибагливими тваринами, хоча вони потребують не меншої уваги й залученості, ніж собаки.

Що ще відомо про пухнастиків-зірок мережі?