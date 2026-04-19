Брати-лабрадори подумали, що крихітні курчатка – це їхні дітки: відео зворушило мережу

Прояви емоцій та турботи серед тваринок можна помітити навіть у міжвидових відносинах. Нерідко наші улюбленці, керуючись, зокрема, інстинктами, піклуються про, скажімо, зовсім не своїх малюків. Так сталося й з двома лабрадорами, які взяли на себе частинку відповідальності за маленьких курчаток.

Трепетну історію показали на сторінці nobullfarm у TikTok. Власники поділися зворушливими кадрами взаємодії тваринок.

Як собаки піклуються про маленьких курчат?

Двоє лабрадорів поводяться напрочуд ніжно з крихітними курчатами – настільки обережно, турботливо й лагідно, що це виглядає майже нереально. Вони дуже детально цікавляться малюками, ба більше, собаки ніби щиро сприймають їх як власних, демонструючи захист і тепло.

Ще більш зворушливим цей момент робить передісторія. Чорний лабрадор Вілсон, імовірно, почувався самотнім на фермі, поки інші яйця ще не вилупилися.

Замість неспокою чи роздратування він спрямував свої емоції на турботу про цих крихітних пташенят, ніби знайшов у цьому сенс і розраду. Важливо й те, що він не один – другий лабрадор так само демонструє спокій, терпіння та м'якість.

Глядачі в мережі не стримують емоцій. Багато хто пише в коментарях, що таких тварин люди просто не заслуговують, собак називають справжніми "ангелами". І справді, важко залишитися байдужим, коли великі собаки з такою відповідальністю й турботою ставляться до крихітних створінь.

Водночас цей приклад підкреслює, наскільки важливо правильно знайомити різних тварин. У Humane World for Animals зазначають, що такі контакти мають проходити під наглядом, у спокійній атмосфері та без поспіху. Поступове, позитивне знайомство допомагає створити безпечні умови й може закласти фундамент для справді міцних і несподівано ніжних зв'язків між тваринами.

До слова, як розповіли експерти з American Kennel Club, лабрадор – це одна з найпопулярніших порід собак у США, відома своєю дружелюбністю, активністю та відданістю родині. Це собаки середнього або великого розміру з міцною статурою, короткою густою шерстю й характерним "видровим" хвостом. Вони легко знаходять спільну мову як з людьми, так і з іншими тваринами, але водночас потребують багато руху, зокрема плавання та активних ігор, щоб залишатися здоровими й щасливими.



Зазначимо, що лабрадори мають деякі спільні риси із золотистими ретриверами, однак де в чому вони зовсім різні.

