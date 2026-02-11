Які породи котів найкрасивіші у світі: ветеринарка назвала топ-6 неймовірних видів

Вусаті улюбленці захоплюють наші серця й чарують своєю грацією. І хоч це поняття для кожного власника пухнастика залишається суб'єктивним, існують породи котів, повз вроду яких не може пройти жодна душа.

У Parade Pets склали власний рейтинг найгарніших порід кішок, які дивують своєю красою. Там зазначають, що деякі з описаних кішок полюбляють, коли дім наповнений багатьма людьми.

Актуально Можуть вижити навіть при падінні з багатоповерхівки: як коти постійно приземляються на 4 лапи

Які котячі породи вважають найкрасивішими?

До топ-6 потрапили як короткошерсті, так і довгошерсті чотирилапі. І хоч вони максимально різні на вигляд, усі без винятку утримуватимуть на собі захоплені погляди. До того ж ви зможете обрати собі улюбленця не лише за зовнішністю, а й за особливостями характеру.

Перська кішка

Ці пухнасті коти мають довгу, хвилясту шерсть круглі мордочки та великі глибокі очі. Ветеринарна лікарка Ніта Васудеван розповіла, що це спокійні, неквапливі тварини, які люблять відпочивати, а не лазити чи ганяти.



Перська кішка / Фото Unsplash

Вони потребують щоденного розчісування, а через плоску мордочку можуть мати проблеми з диханням та очима.

Регдол

Ветеринарка назвала цю породу справді вражальною, зокрема через яскраві блакитні очі великого розміру, шовковисту шерсть, а також їхню любов до уваги людей.



Кіт породи регдол

Кішки породи регдол обожнюють дітей, добре ладнають у великих сім'ях та можуть подружитися з іншими тваринами.

Сіамська кішка

Цю породу можна легко впізнати за витонченим тілом, блакитними очима та темними мітками на мордочці, вухах, лапах і хвості. Ці коти дуже товариські й постійно потребують взаємодії та ігор.



Сіамська кішка / Фото Unsplash

До речі, цікавою є історія родоводу сіамських кішок, яку розповідає The Spruce Pets. Так, сіамські кішки походять із Таїланду, а саме колишнього Сіаму. У 1880 році король Сіаму подарував дві пари цих кішок англійському консулу в Бангкоку. Той привіз їх до Лондона, де вони швидко стали сенсацією.



Попит на "східних" красунь стрімко зростав. Першою чемпіонкою породи стала кішка Wankee у 1898 році, після чого порода почала активно розвиватися. З часом їхній зовнішній вигляд дещо змінився: тіло стало стрункішим, голова – більш клиноподібною. Сучасний тип сіамської кішки нагадує зображення стародавніх єгипетських котів.



Сіамські кішки стали культовими в попкультурі. Двоє представниць цієї породи, а саме Сі та Ам, навіть з'явилися в мультфільмі Disney "Леді та Волоцюга", а головну роль у серіалі "Цей клятий кіт!" також зіграла сіамська кішка.

Мейн-кун

Такі коти вважаються "ніжними велетнями" у своєму роді. Впізнавані за справді великими розмірами, пухнастими вухами та пишним хвостом, мейн-куни потребують простору, регулярного догляду та особливої уваги до стану їхнього здоров'я.



Мейн-кун / Фото Unsplash

Вони грайливі, товариські й часто добре ладнають з дітьми та собаками. Через свої розміри їм потрібні міцні котячі дерева та регулярний догляд, а власники повинні бути обізнані про проблеми з серцем і суглобами, пов'язані з породою,

– попередила ветеринарка.

Коти цієї породи завжди грайливі, активні, добре ладнають з дітьми та собаками.

Бірманська кішка

Коти цієї породи мають гарні блакитні вушка, шовковисту шерсть та білі "рукавички" на лапках.



Бірманська кішка / Фото Unsplash

Вони переважно не надто нав'язливі, лагідні, чудово підійдуть для сімей з іншими тваринами.

Бурманська кішка

Ці коти не лише дуже гарні, а й стали довгожителями у своєму роді. Вони можуть доживати майже до 20 років. А також бурманські кішки полюбляють бути поруч із людьми.



Бурманська кішка / Фото Unsplash

Ви будете насолоджуватися кожною хвилиною, проведеною з бурманською кішкою. Вони мають гладеньку, блискучу шерсть і виразні жовті очі,

– розповіла Васудеван.

Зауважимо, котики частенько полюбляють закривати мордочку лапами під час сну. І хоч це викликає замилування у власників улюбленців, на таку поведінку є логічні причини. Детальніше про те, чому коти прикривають мордочку, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що цікавого може розповісти порода кота про нього самого?