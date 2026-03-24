Уночі з ними відбувається щось дивне: як коти захищають нас під час сну

Котики , хоч і люблять поспати, але на ніч у них часто інші плани. Вони можуть довгенько ходити оселею, вдивлятися в темряву й раптово змінювати місце для свого відпочинку.

Детальніше про нічну активність мурчиків і те, як вони захищають своїх власників під час сну, розповіли фахівці з Base Paws.

Актуально У кота виросли "вампірячі ікла": господиня була шокована, коли дізналася, чому це сталося

Чому коти такі активні вночі?

Територіальні інстинкти

Коти за своєю природою є територіальними тваринами. Вони вважають своїм не лише простір навколо, а й людину поруч із собою. Тому часто залишаються насторожі, особливо вночі, щоб вчасно помітити будь-яку загрозу.

Розвинені органи чуття

У котів надзвичайно гострий слух і загалом дуже чутливе сприйняття довкілля. Вони здатні вловлювати найменші шуми значно раніше за людей. І хоча вони не завжди будуть активно протидіяти небезпеці, як це роблять собаки, їхня уважність може слугувати своєрідною системою раннього попередження.

Зв'язок із господарем

Коти формують глибокий емоційний зв'язок зі своїми власниками. Вони можуть відчувати, коли щось не так, і реагувати, тобто ставати більш пильними, триматися ближче або поводитися незвично.

Чи справді мурчики охороняють нас, поки ми спимо?

Хоча коти не виконують роль сторожів у традиційному розумінні, їхні природні інстинкти, чутливість і тісний зв'язок із людиною можуть створювати додаткове відчуття безпеки вночі. У Hepper розібралися, як пухнастики можуть захищати нас під час сну.

Там зазначають, що насправді деякі коти все ж можуть "оберігати" господаря, але це залежить від конкретної тварини та її характеру. Попри репутацію незалежних і відсторонених, дослідження показують, що зв'язок між котом і людиною може бути дуже глибоким, подібним до людських стосунків.



Котики можуть "оберігати" людину під час сну / Фото Unsplash

Чотирилапі часто переймають риси поведінки своїх власників: якщо ви турботливі й уважні, кіт, ймовірно, відповідатиме тим самим. Хоч коти й схильні тікати від небезпеки, це не означає, що вони не пильнують.

Вони чудово відчувають зміни в середовищі й можуть попереджати про загрозу. Не всі коти "охороняють" господаря, але багато з них намагаються бути поруч під час сну. Вони лягають біля ніг або займають високе місце, щоб контролювати простір. Це спосіб одночасно відчувати себе в безпеці й залишатися напоготові у разі небезпеки.

До речі, у мережі часто діляться зворушливими кадрами зі спільного з котиками життя, зокрема й моментами нічної підтримки. На одному з відео зафіксований епізод, коли мурчик на ім'я Пакіто прибігає до своєї власниці вночі й влягається просто на неї. Жінка стверджує, що кіт завжди знає, коли він їй потрібен, і "знає речі, які ми не можемо пояснити".

Котик охороняє сон своєї господарки: дивіться миле відео

Про що може розповісти поведінка пухнастиків?