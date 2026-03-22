Таких собак ще ніколи не бачили: німецький дог став вірусним у мережі завдяки унікальній шерсті

Німецький дог на ім'я Кона підкорює користувачів мережі своєю милою зовнішністю та незвичним забарвленням шерсті. На собі улюблениця поєднала водночас світло-коричневий, темно-коричневий і білий кольори.

І це при тому, що зазвичай порода може мати забарвлення чорно-біле "арлекін" або ж однотонний чорний, палевий, сріблястий чи шоколадний колір шерсті. Проте такого вражаючого поєднання не очікував ніхто. Історію унікального песика розповідають його власники на сторінці twosades_ofdane в Instagram.

Цікаво У кота виросли "вампірячі ікла": господиня була шокована, коли дізналася, чому це сталося

Що відомо про песика з незвичним візерунком на шерсті?

В одному з роликів, опублікованих в мережі, песик виглядає невинним після того, як порозкидав свої іграшки. У підписі жартома зазначено, що Кона "нічого не робила".

Собака з неймовірним забарвленням і сама виглядає як іграшка: дивіться відео

Глядачів підкорила не лише її поведінка, а й незвичайний окрас, який рідко зустрічається у догів. Користувачі активно залишають захоплені коментарі, відзначаючи красу тварини та її незвичні візерунки. Більшість коментаторів зізнаються, що ніколи раніше не бачили подібних собак.

Дехто навіть поцікавився, як називається таке забарвлення. Власниця пояснила, що це так званий "шоколадний арлекін".

До слова, фахівці з American Kennel Club розповіли, що німецький дог – дуже велика й сильна порода, тому заводити її варто лише з розумінням усіх обов'язків. Доги можуть виростати до 80 сантиметрів у холці й виглядають справді велично, можливо, тому їх називають "аполонами серед собак".



Попри лагідний характер, ці собаки добре охороняють дім – їхній вигляд сам по собі може відлякати чужих. Вони, разом з тим, терплячі з дітьми, люблять загалом контактувати з людьми й легко знаходять друзів.

Більше історій з незвичними характеристиками домашніх тварин