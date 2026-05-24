Можно ли с собакой в метро Киева: какие правила действуют сейчас

Вопрос перевозки собак в метро в последние годы вызывает активные дискуссии среди владельцев животных. Часть киевлян требует смягчения правил для больших собак, тогда как другие отмечают безопасность и комфорт пассажиров.

У Киевском горсовете уже объяснили, какие нормы действуют сейчас и какие изменения могут появиться в ближайшее время.

Что известно о правилах метро в Киеве?

Сейчас в киевском метро разрешено перевозить только небольших собак и кошек при условии, что они находятся в специальных контейнерах, клетках или сумках-переносках.

В то же время большие собаки фактически не могут пользоваться метро в обычном режиме. Исключением остаются собаки-поводыри, которые сопровождают людей с нарушениями зрения.

В 2025 году Киевский метрополитен инициировал общественное обсуждение новых правил перевозки животных в подземке. Причиной стали многочисленные обращения пассажиров и электронная петиция о разрешении на перевозку крупных собак.

Среди предложенных изменений:

перевозка больших собак в намордниках и на коротком поводке;

разрешение на проезд только в первом или последнем вагоне;

перевозка животных в межпиковые часы;

обязательное соблюдение санитарных и безопасных норм.

В КГГА отмечали, что при разработке новых правил учитывают не только потребности владельцев животных, но и комфорт других пассажиров, среди которых есть люди с аллергией или страхом собак.

Метрополитен ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров, поэтому необходимо учесть интересы максимального количества людей. Только после комплексной проработки могут быть внесены изменения в действующие правила перевозки животных,

– отмечали в городской власти.

Поэтому дальше петиции дело не дошло.

Как подготовить собаку к метро?

Первые поездки в метро, автобусе или электричке могут стать для собаки сильным стрессом. Незнакомые запахи, толпа, громкие звуки и замкнутое пространство часто вызывают у животных тревогу.

Именно поэтому эксперты American Kennel Club советуют готовить любимца к общественному транспорту постепенно.

Социализируйте собаку заранее. Чаще гуляйте в людных местах, парках или возле торговых центров, чтобы животное привыкало к шуму, посторонних людей и новой обстановке.

Отработайте базовые команды. Команды "сидеть", "лежать", "рядом" и "ждать" помогут контролировать поведение собаки в транспорте и избежать опасных ситуаций.

Постепенно приучайте к переноске. Если планируете перевозить собаку в контейнере или сумке-переноске, сначала дайте ей привыкнуть к ней дома. После этого можно переходить к коротким поездкам автомобилем.

Приучайте к громким звукам. Кинологи советуют включать записи шума метро, транспорта или вокзалов и параллельно давать собаке лакомство. Так формируется спокойная ассоциация со звуками.

Научите собаку концентрироваться на вас. В общественном транспорте важно, чтобы животное не реагировало на каждого прохожего или других собак. Для этого стоит тренировать ходьбу на коротком поводке и спокойное ожидание рядом с владельцем. Позаботьтесь о здоровье животного.

Перед поездками убедитесь, что собака имеет все необходимые прививки и регулярно проходит ветеринарные осмотры. Проверьте жетон или микрочип. В людных местах собака может испугаться и убежать, поэтому важно, чтобы ее можно было быстро идентифицировать.

Берите с собой необходимые вещи. В дороге могут понадобиться вода, складная миска, пакеты для уборки, салфетки, полотенце или любимое лакомство.

Следите за поведением животного. Если собака дрожит, скулит, прячется или пытается убежать даже после адаптации, возможно, поездки общественным транспортом для нее слишком стрессовые.

Не перегружайте любимца первыми поездками. Лучше начинать с коротких маршрутов в менее загруженное время, чтобы собака постепенно привыкала к новым условиям.

Можно ли с собакой в метро во время воздушной тревоги?

Во время воздушных тревог ситуация отличается. Киевское метро работает как укрытие, поэтому люди могут заходить туда вместе с домашними животными.

Именно после начала полномасштабной войны вопрос перевозки собак в подземке начали обсуждать активнее. Зоозащитники отмечают, что многие жители столицы не имеют возможности быстро добраться до укрытия без использования метро вместе с животными. Поэтому общественные организации и горожане выступают за более современные и гибкие правила перевозки собак в подземке.

В то же время до сих пор существуют случаи, когда собак не пускают в метро во время тревоги. Например, известного собачку Мишу выгнали со станции "Теремки" после жалобы мужчины. Впоследствии его забрали зоозащитники но он находился в клинике.

А потом и вовсе малыш нашел новую семью. Процесс выбора новой семьи происходил с участием независимых организаций и телеведущего, эти семьи не разглашают.