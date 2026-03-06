Жінка прихистила милого цуцика, але не була готова до того, що з нього виросте
- Щеня з притулку привернуло увагу Брук, яка прихистила малюка.
- А згодом мережу захопив нестандартний зовнішній вигляд собаки, а особливо її вушка.
Жінка взяла з притулку маленького собаку. Там їй сказали, що гавчик виросте у звичайного собаку. Проте не так сталося, як гадалося.
Про свою історію з домашньою улюбленицею її господарка Брук розповідає на власній сторінці у ТікТок.
Цікаво "Здав свого господаря": вірусне відео поліції з песиком-свідком затримання шахраїв
Що відомо про загадкового песика?
Жінка в мережі поділилася нестандартним зовнішнім виглядом собаки. Вона забрала чотирилапого білого песика з місцевого притулку. Особливу увагу привертають вушка цуцика.
Брук назвала свою нову блакитнооку улюбленицю Сейдж. В одному з перших відео її великі чорні вуха різко контрастують з білою та пухнастою шерстю і загальними порівняно крихітними розмірами тіла. Із перших днів собачка помітно відрізнялася від інших цуценят.
Всі говорили, що Сейдж виросте до своїх вух. Тож ми чекали,
– поділилася Брук.
Однак усе пішло не зовсім за планом. Собачка продовжує підростати, її шерсть стає все більш пухнастою, однак і вуха не відстають, вони все ще виглядають непропорційно великими.
Власниця написала: "Ось вона, майже через два роки, з вухами й усім іншим!". Тепер вони впевнено стирчать угору, мов антени, що вловлюють кожен звук і кожне добре слово.
Як виглядає Сейдж: дивіться миле відео
Користувачі в мережі активно переглядають відео з Сейдж та висловлюють свої припущення стосовно її породи. Коментатори не забувають і пожартувати з крихітки з великими вушками. Дехто припускав, що серед предків крихітки могли бути папійони, адже саме ця порода відома своїми великими, ефектними вухами.
Інші іронічно порівнювали собаку з героєм фільму "Гремліни", а хтось писав, що під час сильного вітру вона нібито може навіть "злетіти".
Можливо, вам варто затягнути їй нашийник, коли виходите на вулицю, бо вітер може підхопити її і вона полетить,
– написав один з користувачів.
Власниця собаки вирішила дізнатися, особливості якої породи так вплинули на її улюбленицю. Згідно з результатами ДНК-тесту, Сейдж в основному чихуахуа – 42,5%.
Також вона має 10,8% від мініатюрного шнауцера, а решта – гени добермана-пінчера, такси, також виявлені сліди німецької вівчарки, померанського шпіца та пуделя.
Більше цікавих випадків з собаками, що стали вірусними в мережі
Нещодавно в одному з трамваїв Києва пасажири помітили пухнастого водія. Собака став справжньою зіркою серед інтернет-користувачів і самих мешканців столиці, яким випала нагода проїхатися з чотирилапим в одному транспорті.
До того ж улюбленці нерідко стають свідками роботи поліції. Так, на нещодавно опублікованому правоохоронцями відео з'явився пес, який, як жартували коментатори, "здав" свого господаря. Про особливості його породи ви можете дізнатися в матеріалі 24 Каналу.