На них ваш пес відреагує миттєво: кінолог склав список із 8 слів
Дарма дехто думає, що собаки геть не розуміють нашу мову. Вони часом можуть відчувати дещо значно більше й важливіше. А на деякі фрази з ваших уст песики відреагують у всіх випадках.
За словами кінологині та тренерки собак Александри Бассетт, собаки цілком здатні запам'ятовувати слова – інколи навіть у великій кількості.
Як собаки можуть реагувати на слова?
Для чотирилапих загалом не менш важливими є інтонація голосу, міміка, жести, поведінка господаря та щоденні звички. Фахівчиня пояснює, що собаки постійно спостерігають за людьми й вчаться помічати закономірності.
Саме тому пес може зрадіти, почувши фразу про прогулянку, або навіть без слів зрозуміти, що господар збирається виходити з дому – за звуком ключів, взуттям, повідцем чи змінами в поведінці. З точки зору поведінкової науки, усе базується на асоціаціях: собаки пов'язують певні слова та дії з приємними або важливими подіями – їжею, прогулянками, грою чи увагою.
Чим емоційно значущіша подія, тим швидше тварина її запам'ятовує. Саме тому під час дресирування особливо важлива послідовність: однакові команди в однаковому контексті допомагають собаці краще засвоювати значення слів.
Перелік слів, на які 100% відреагує ваш пес
- "Гуляти"
Загалом, це одна з найсильніших асоціацій для більшості собак, адже прогулянка означає нові запахи, рух, дослідження світу та спілкування. Багато песиків також реагують на слова, пов'язані з цим процесом, наприклад "готовий?", "повідець" або "надвір".
- "Сир" або інші улюблені ласощі також миттєво привертають увагу
Якщо собака любить іншу смакоту – печиво, арахісову пасту чи спеціальні снеки – саме їхня назва може стати сигналом. Собаки швидко запам'ятовують слова "їжа", "сніданок", "вечеря" чи навіть назви улюблених перекусів.
- "Дивись"
Це одна з найкорисніших команд у дресируванні. Вона допомагає переключити увагу тварини на господаря, особливо якщо після цього пес отримує винагороду чи похвалу.
- Фрази "Тато вдома" або "Мама вдома"
Ці слова також добре знайомі багатьом собакам. Улюбленці часто помічають звуки машини, кроки або звичний час повернення людини й швидко вчаться пов'язувати слова з появою когось важливого.
- "Фрісбі", "м'ячик", "апорт", "іграшка"
Для активних собак особливе значення мають слова, пов'язані з іграми. Вони асоціюються з веселощами, рухом і спільною активністю.
- "Хороший хлопчик" або "хороша дівчинка"
Ці фрази собаки теж добре впізнають. Хоч вони й не розуміють їх так, як люди, тварини швидко засвоюють: якщо господар говорить це лагідним тоном – далі станеться щось хороше, наприклад, похвала чи частування.
- "Поїхали" або "кататися"
Такі слова можуть викликати різні реакції: для одних собак це обіцянка пригоди й найкращого дня, а для інших — сигнал, що попереду може бути неприємний візит до ветеринара.
- Не менш впізнаваним є слово "купатися"
Навіть якщо пес не любить ванну, він зазвичай миттєво розуміє, що зараз відбуватиметься щось важливе, і реагує відповідно – із захватом або настороженістю.
Загалом же, треба пам'ятати й про те, що собаки інколи проявляють поведінку, яка може створювати труднощі для власників. Вони безпричинно гавкають, гризуть речі, копають землю чи стрибають на людей. Експертка Юлія Татьяненко в коментарі для 24 Каналу порадила передусім шукати причини такої поведінки, створювати безпечні умови, а за потреби звертатися до фахівців.