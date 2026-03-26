Жінка не повірила своїм очам, коли побачила, що виросло зі щеняти за майже 200 доларів

Часом в собачому дитинстві складнувато розрізнити малюків, адже вони здаються такими однаковими. Жінка на ім'я Ван купила тварину, думаючи, що це японський шпіц. Однак уже через кілька місяців дещо її насторожило.

Улюбленець відмовлявся їсти корм для собак і зовсім не гавкав. Цю історію висвітлили в Mirror.

Яку ж домашню тваринку принесла додому жінка?

За час виховання чотирилапого, відмінності від очікуваної поведінки собаки стали ще помітнішими. Так, шерсть улюбленця значно загустішала, мордочка стала більш загостреною, а хвіст – довшим, ніж у звичайних собак.

Остаточно сумніви розвіялися, коли працівник місцевого зоопарку підтвердив, що це приручена лисиця.

Жінка з китайського міста Цзіньчжун розповіла, що придбала тварину в зоомагазині й очікувала виховувати шпіца. Вона також згадала, що ще до підтвердження правди перехожі під час прогулянок не раз казали їй, що її "пес" більше схожий на лисицю.

До речі, про японських шпіців: це життєрадісні та віддані собаки-компаньйони, які люблять бути поруч із господарем і легко навчаються. В American Kennel Club розповіли, що вони активні, охоче супроводжують власників у поїздках і прогулянках.



Мають білу пухнасту шерсть із "коміром", закручений хвіст і лисоподібну мордочку з гострими вухами. Представники цієї породи дуже уважні, кмітливі й завжди ніби "усміхнені".



Японський шпіц / Фото Unsplash

