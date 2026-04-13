З котом на голові: жінка в чудернацькому "капелюсі" з'явилася в аеропорту

Мандрівники частенько беруть своїх домашніх улюбленців з собою в подорожі. Хоч для них існують спеціальні переноски, деякі власники дивують оригінальними способами показати чотирилапому світ. Одна жінка вирішила пронести кота до аеропорту просто в себе на голові.

Такий кумедний момент не міг залишитися без уваги. Про нього розповіли на News 18.

Актуально Такса з ірокезом закохалася в пташку з такою ж зачіскою: у мережі завірусилося зворушливе відео

Як жінка з котом на голові прибула в аеропорт?

У світі тревел-гаків люди вигадують різні способи обійти обмеження – наприклад, надягають кілька шарів одягу, щоб не платити за багаж. Але цього разу одна жінка, схоже, перевершила всіх: вона спокійно прийшла в аеропорт із живим котом на голові, який виглядає як модна хутряна шапка.

Жінка пронесла кота в аеропорт на голові: дивіться відео

Судячи з підпису до відео, його зняли в аеропорту Тампи, однак особа "героїні" не встановлена. На відео вона впевнено рухається терміналом, тоді як кіт у неї на голові залишається абсолютно спокійним, що лише додає ситуації абсурдності.

Довідково: Тампійський міжнародний аеропорт розташований за 10 кілометрів на захід від центру міста Тампа, у графстві Хіллсборо, Флорида, США.

Користувачі жартують, що тварина виглядає так, ніби сама "в курсі плану". У соцмережі X відео викликало шквал реакцій – від захоплення до недовіри. Багато хто іронізує, що не може пронести навіть пляшку води, тоді як тут "геніальний лайфхак" дозволяє пройти з котом просто на голові.

Деякі коментатори звернули увагу на контраст із суворими перевірками для звичайних пасажирів, інші – на незвичайну поведінку самого кота. Власники тварин дивуються, як він залишається настільки спокійним, адже більшість котів не терплять навіть переносок.

Дехто навіть пожартував, що тварина настільки органічно "зливається" з образом, що виглядає частиною одягу, інші ж вигадують фантастичні пояснення, ніби саме кіт "керує ситуацією".

Як подбати про улюбленця під час перельоту?

Як зазначили в Humane World for Animals, авіаперельоти можуть становити серйозний ризик для домашніх тварин, тому перед подорожжю варто ретельно зважити всі можливі небезпеки. Передусім рекомендується розглянути альтернативи перельоту. Якщо є можливість, краще подорожувати автомобілем або залишити улюбленця під наглядом перевіреного доглядача чи в спеціальному готелі для тварин.

Якщо ж переліт неминучий, важливо оцінити, чи переважають його переваги над потенційними ризиками. Перед поїздкою необхідно відвідати ветеринара: більшість авіакомпаній вимагає довідку про стан здоров'я тварини, зазвичай видану не пізніше ніж за 10 днів до вильоту.

Також слід перевірити актуальність вакцинацій, підготувати всі документи (включно з інформацією про мікрочіп, щеплення, ліки та контакти лікаря) і мати фото тварини на випадок її втрати. Якщо подорож передбачає перетин кордону, варто заздалегідь ознайомитися з вимогами країни призначення – можливим карантином, додатковими дозволами та іншими формальностями.

Якщо переліт усе ж необхідний, бажано обирати перевезення тварини в салоні літака, якщо це дозволяють правила авіакомпанії. Для цього потрібно заздалегідь уточнити всі умови:

допустимі розміри тварини;

тип переноски, обмеження за кількістю тварин на борту;

вимоги до здоров'я.

Під час проходження контролю в аеропорту тварину доведеться окремо перевіряти: або тримати її на повідку поза переноскою, або просити додаткову перевірку без вилучення. Найбільші ризики пов'язані з перевезенням у багажному відсіку: щороку трапляються випадки травмування, загибелі або зникнення тварин через перепади температури, погану вентиляцію чи людські помилки.

Тому, якщо уникнути цього неможливо, варто мінімізувати ризики: обирати прямі рейси, летіти разом із твариною, повідомляти екіпаж про її присутність і уникати перевезення брахіцефалів у таких умовах.

Також важливо підготувати тварину заздалегідь.

Хто ще з улюбленців "завірусився" в мережі?