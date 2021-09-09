Під режимом талібів: скільки українців досі залишаються в Афганістані

На території Афганістану досі перебувають 159 громадян України. Усі вони висловили бажання покинути афганську територію та повернутись на батьківщину.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу. Усі громадяни, які звернулись з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику.

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Люди, які залишились, – не з груп ризику

Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн,

– сказав міністр.

Кулеба зауважив, що люди, які залишились в Афганістані, – не журналісти, працівники міжнародних організацій та громадські активісти. Також серед них немає високопосадовців та членів їхніх сімей.

Дипломати розглядають кілька варіантів евакуації

Зазначимо, що раніше про можливі варіанти продовження евакуації з Афганістану розповів посол України в Таджикистані Василь Серватюк. Він наголосив, що розглядають, як використання літаків ЗСУ, так і комерційних авіаперевізників.

Проте є технічні питання, які значно ускладнили ситуацію. Мовиться про стан аеропорту у Кабулі. Дипломати запевняють, що українців напризволяще не залишать і що роботу проводять цілодобово.

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