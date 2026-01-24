Під ударами Київ і ще 4 області: вночі Росія запустила понад 375 дронів і 21 ракету

У ніч проти 24 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог запустив ракети різних типів та ударні дрони.

Загалом противник використав для атаки 396 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні?

Росіяни запустили:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";

12 крилатих ракет Х-22/Х-32;

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

375 ударних БпЛА.

Основний напрямок удару – Київщина. Особливістю атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Станом на 09:00 Сили ППО знешкодили 372 цілі – 15 ракет та 357 дронів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 12 локаціях,

– розповіли військові.

Чергову масовану атаку прокоментував президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під ударами окупантів опинилися Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові росіяни пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки.

Зеленський заявив, що кожен російський удар по енергетиці показує необхідність швидких поставок ППО. Він підкреслив, що не можна ігнорувати атаки, а слід відповідати силою. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. "Обов'язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО", – наголосив президент.

Які наслідки атаки на Україну 24 січня?