Під ударами Київ і ще 4 області: вночі Росія запустила понад 375 дронів і 21 ракету
- Росія завдала комбінованого удару по Україні, запустивши 396 засобів повітряного нападу.
- Сили ППО знешкодили 372 цілі.
У ніч проти 24 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог запустив ракети різних типів та ударні дрони.
Загалом противник використав для атаки 396 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у звіті Повітряних сил.
Скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні?
Росіяни запустили:
- 2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";
- 12 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 375 ударних БпЛА.
Основний напрямок удару – Київщина. Особливістю атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.
Станом на 09:00 Сили ППО знешкодили 372 цілі – 15 ракет та 357 дронів:
- 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 357 ударних БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 12 локаціях,
– розповіли військові.
Чергову масовану атаку прокоментував президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, під ударами окупантів опинилися Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові росіяни пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки.
Зеленський заявив, що кожен російський удар по енергетиці показує необхідність швидких поставок ППО. Він підкреслив, що не можна ігнорувати атаки, а слід відповідати силою. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. "Обов'язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО", – наголосив президент.
Які наслідки атаки на Україну 24 січня?
- Україна опинилася на межі гуманітарної катастрофи через багатомісячні російські удари по енергетичній інфраструктурі. У ДТЕК наголошують на потребі енергетичного перемир'я та розвитку децентралізованої генерації.
- Внаслідок російського обстрілу постраждала шоколадна фабрика Roshen у Києві, розташована в Голосіївському районі. Одна людина загинула. Ще кілька поранені.
- У Києві через атаку знову майже 6000 будинків без опалення.