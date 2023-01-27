В Україні готують аеродромну мережу: у Повітряних силах сказали, що буде з нею після війни

В Україні вже почали розробляти аеродромну мережу. Це допоможе Повітряним силам виконувати завдання.

Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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В Україні готують аеродромну мережу

Ігнат заявив, що потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги.

У цьому питанні вже ведеться робота в різних регіонах України. Підключені, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу. Нехай це буде зроблено в бойових умовах, не так, як це в мирний час робиться, але це допоможе нам виконувати завдання, як ми це робимо сьогодні по всій території держави, де розосереджена наша авіація,

– зазначив речник.

За його словами, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування. Тобто посадкові смуги можуть використовувати й цивільні, і військові літаки. Така практика вже є у світі.

"Це могло б стати ще одним поштовхом України до цивілізованого світу. Українці почали б робити перельоти навіть всередині країни, і це було б нормально", – підсумував Ігнат.

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Як діють балістичні ракети

Нещодавно Ігнат також розповів, що "Кинджал" – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Винищувач Міг-31 підіймає її в атмосферу та запускає. Тоді ракета летить і під час наближення до цілі з величезною швидкістю опускається на неї. Схоже діє ракета Х-22, але її запускає вже інший тип літака. Вона летить зі швидкістю 5 тисяч кілометрів на годину.

Тому дуже мало розрахунку часу, щоб її збити. Мовиться про приблизно 40 секунд. Збивати ці ворожі комплекси зможе зенітно-ракетна система в автоматичному режимі. Такі системи у нас будуть,

– сказав Ігнат.

Він додав, що Україна наразі має системи, які збивають аеродинамічні цілі. Мовиться про NASAMS і IRIS-T, які можуть працювати в автоматичному режимі. Проте вони не призначені для збиття балістики. За словами речника командування Повітряних сил, теоретично можна спробувати це зробити, але тоді цих систем треба мати в достатній кількості в потрібному місці.