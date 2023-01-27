В Украине готовят аэродромную сеть: в Воздушных силах сказали, что будет с ней после войны

В Украине уже начали разрабатывать аэродромную сеть. Это поможет Воздушным силам выполнять задачи.

Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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В Украине готовят аэродромную сеть

Игнат заявил, что нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы.

В этом вопросе уже ведется работа в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства с тем, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть. Пусть это будет сделано в боевых условиях, не так, как это в мирное время делается, но это поможет нам выполнять задачи, как мы это делаем сегодня по всей территории государства, где рассредоточена наша авиация.

– отметил спикер.

По его словам, в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования. То есть, посадочные полосы могут использовать и гражданские, и военные самолеты. Такая практика уже есть в мире.

"Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы стали бы делать перелеты даже внутри страны, и это было бы нормально", – подытожил Игнат.

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Как действуют баллистические ракеты

Недавно Игнат также рассказал, что "Кинжал" – это ракета, летящая по баллистической траектории. Истребитель Миг-31 поднимает ее в атмосферу и запускает. Тогда ракета летит и при приближении к цели с огромной скоростью опускается на нее. Похоже действует ракета Х-22, но ее запускает уже другой тип самолета. Она летит со скоростью 5 тысяч километров в час.

Поэтому очень мало расчета времени, чтобы ее сбить. Речь идет о примерно 40 секундах. Сбивать эти вражеские комплексы сможет зенитно-ракетная система в автоматическом режиме. Такие системы у нас будут,

– сказал Игнат.

Он добавил, что у Украины сейчас есть системы, которые сбивают аэродинамические цели. Речь идет о NASAMS и IRIS-T, которые могут работать в автоматическом режиме. Однако они не предназначены для уничтожения баллистики. По словам представителя командования Воздушных сил, теоретически можно попытаться это сделать, но тогда этих систем нужно иметь в достаточном количестве в нужном месте.