16-річний українець затримав грабіжника в Берліні та врятував місцевого жителя

У Берліні підліток з Нікополя затримав озброєного грабіжника, який намагався вкрасти дорогий годинник. Хлопець тримав злодія аж до приїзду поліції.

Про героїчний вчинок хлопця повідомили в Суспільне Дніпро.

Як українець затримав злодія?

Подія трапилася 1 лютого, під час того як 16-річний Ігор працював у кав'ярні.

За словами хлопця, продавець "ролексів" стояв поруч з чоловіком біля квіткового магазину. Крадій взяв годинник, а потім штовхнув продавця на вітрину й втік. Після цього Ігор вибіг із закладу та побіг за ним.

Зловивши грабіжника, Ігор затримав його та чекав на приїзд поліції. Викрадений годинник він повернув власнику. Про те, що злодій був озброєний, хлопець не знав.

Спочатку мені взагалі не було страшно, тому що я розумів, що сильніший за нього, але потім, коли його затримав та поліція знайшла у нього ніж, – тоді було трішки не по собі,

– розповів Ігор.

Батько підлітка, Олексій, дізнався про випадок із газетної вирізки, яку йому надіслав син. Він зазначив, що це досить страшна історія, проте все одно пишається Ігорем за такий сміливий вчинок. Батько також додав, що хлопець займався дзюдо та футболом з шести років.

Ігор приїхав до Німеччини разом з мамою та сестрою, після того як Росія почала обстрілювати його рідне місто. Зараз хлопець готується до вступу в берлінську академію поліції.

